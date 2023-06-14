Голлівудський актор Джонні Депп отримав один мільйон доларів компенсації від колишньої дружини Ембер Герд – через рік після того, як виграв справу у суді.

Джерело: TMZ.

За даними джерел видання, 60-річний актор розділить ці гроші між п’ятьма благодійними організаціями – по 200 000 доларів кожній.

Мовиться про Make-A-Film Foundation (створюють фільми для тяжкохворих дітей), The Painted Turtle (організують літні табори для дітей із серйозними захворюваннями), Red Feather (працюють над створенням спільнот, що шанують цінності корінних народів), Tetiaroa Society (займаються збереженням природної та культурної спадщини острова Тетіароа) та Amazonia Fund Alliance (займаються питаннями захисту амазонських тропічних лісів та розвитку їхніх корінних народів).

Нагадаємо, що Джонні Депп подав до суду на свою колишню дружину за наклеп у 2018 році у матеріалі для газети The Washington Post, в якому вона описала себе як “публічну особу, що терпить домашнє насильство”. Хоча ім’я Деппа не згадувалося у статті, він стверджував, що через це втратив прибуткові акторські ролі. Водночас Герд подала зустрічний позов на свого колишнього чоловіка за наклеп через заяви адвоката актора про зловживання.

Зваживши претензії, журі встановило, що колишнє подружжя звело наклепи одне на одного.

Журі присудило Деппу 10 350 000 доларів компенсації збитків. Герд також має отримати відшкодування збитків у розмірі 2 000 000 доларів.

У CNN зазначили, що голлівудський актор вимагав відшкодування у 50 мільйонів доларів, а Герд – 100 мільйонів доларів. Натомість штрафні відшкодування у штаті Вірджинія обмежені 350 000 доларів, тому суддя зменшив розмір відшкодування до цієї суми.

Під час оголошення вироку Герд не зводила очей на суддю, Деппа у залі не було.

Пізніше акторка заявила, що її “серце розбите”.

“Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, неможливо передати словами, мені розбили серце. Гори доказів не вистачило, щоб протистояти непропорційній владі та впливу мого колишнього чоловіка. Я ще більше розчарована тим, що цей вирок означає для інших жінок. Це невдача. Вона повертає час назад, до того часу, коли жінка, яка виступила, могла бути публічно присоромлена і принижена. Це відкидає ідею про те, що насильство проти жінок потрібно сприймати серйозно”, – зазначила Герд.

За її словами, вирок суду означає не лише програну справу, але насамперед – втрачене право “як американець – говорити вільно та відкрито”.

Водночас Депп зізнався, що через шість років “журі повернуло йому життя”. Він зазначив, що з самого початку метою порушення цієї справи було розкриття правди, незалежно від результату.

Своєю чергою, адвокатеса Деппа Камілла Васкес подякувала присяжним і наголосила, що вердикт підтверджує, що “претензії проти актора є наклепницькими та не підкріплені жодними доказами”.

Згодом американська акторка Ембер Герд погодилася на врегулювання справи про наклеп проти свого колишнього чоловіка Джонні Деппа. Це трапилося через кілька місяців після того, як суд присяжних штату Вірджинія здебільшого став на бік її колишнього чоловіка, змусивши акторку сплатити штраф.

Герд зауважила, що вона “не зізналася” у наклепі, та що врегулювання справи “не є актом поступки”.

“Я приймаю це рішення, оскільки втратила віру в американську правову систему, де мої незахищені свідчення слугували розвагою та кормом для соціальних мереж”, – написала акторка.

Вона поскаржилася на американські суди, зазначивши, що “численні прямі докази, які підтверджують [її] свідчення, було виключено”, і що “популярність і влада – важливіші, ніж розум і належний процес”.