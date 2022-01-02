Про це повідомляє американське онлайнове видання HYPEBEAST.
NFT “EminApe” продав член BAYC GeeGazza за 123,45 етеріумів (ETH), або приблизно 425 000 доларів США. GeeGazza давно сподівався, що репер придбає його NFT.
Я все ще думаю, що @Eminem судилося одного дня купити мій @BoredApeYC”, — зазначив GeeGazza в Twitter у листопаді 2021 року.
I still think @Eminem is destined to buy my @BoredApeYC one day. pic.twitter.com/JuoNdE446Q
— GeeGazza (@Gee__Gazza) November 2, 2021
Продаж було здійснено цифровим агентством Six, яке раніше працювало з іншими знаменитостями в індустрії NFT, зокрема Wu-Tang Clan, Tycho і Galantis. Наразі музикант володіє 15 NFT на OpenSea під назвою “Shady Holdings”.
I’m living in a simulation.
Thank you @Eminem for buying my ape and joining the club!
Madness. Let me write a lyric in your next single 🤣 pic.twitter.com/myGNRmMLeD
— GeeGazza (@Gee__Gazza) December 31, 2021
- Німецький бренд спортивного одягу Adidas Originals заробив 5 924 ETH (Етеріумів), або 23,5 мільйонів доларів, від співпраці з Bored Ape Yacht Club (BAYC), колекціонером невзаємозамінних токенів (NFT) Gmoney і медіа-групою PUNKS.
- Раніше, унікальний токен був випадково проданий менш ніж 3000 доларів (2270 фунтів стерлінгів) – соту частину його ринкової ціни.
- Нагадаємо, згідно з технічними прогнозами, у 2022 році на NFT чекає занепад.
- Також студія Warner Bros. планує випустити спеціальні NFT-аватари за мотивами фільму “Матриця: Воскресіння”.
- Відомо, що програма Adobe запустить функцію, вбудовану в Photoshop, яка, серед іншого, спростить конвертацію зображень у NFT – токени.