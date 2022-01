Про це повідомляє американське онлайнове видання HYPEBEAST.

NFT “EminApe” продав член BAYC GeeGazza за 123,45 етеріумів (ETH), або приблизно 425 000 доларів США. GeeGazza давно сподівався, що репер придбає його NFT.

I still think @Eminem is destined to buy my @BoredApeYC one day. pic.twitter.com/JuoNdE446Q

Продаж було здійснено цифровим агентством Six, яке раніше працювало з іншими знаменитостями в індустрії NFT, зокрема Wu-Tang Clan, Tycho і Galantis. Наразі музикант володіє 15 NFT на OpenSea під назвою “Shady Holdings”.

I’m living in a simulation.

Thank you @Eminem for buying my ape and joining the club!

Madness. Let me write a lyric in your next single 🤣 pic.twitter.com/myGNRmMLeD

— GeeGazza  (@Gee__Gazza) December 31, 2021