Американський репер Маршалл Брюс Метерз, відомий під сценічним псевдонімом Емінем, витратив 450 000 доларів США на придбання Bored Ape Yacht Club - NFT, який дуже схожий на нього самого.

Про це повідомляє американське онлайнове видання HYPEBEAST.

NFT “EminApe” продав член BAYC GeeGazza за 123,45 етеріумів (ETH), або приблизно 425 000 доларів США. GeeGazza давно сподівався, що репер придбає його NFT.

Я все ще думаю, що @Eminem судилося одного дня купити мій @BoredApeYC”, — зазначив GeeGazza в Twitter у листопаді 2021 року.

Продаж було здійснено цифровим агентством Six, яке раніше працювало з іншими знаменитостями в індустрії NFT, зокрема Wu-Tang Clan, Tycho і Galantis. Наразі музикант володіє 15 NFT на OpenSea під назвою “Shady Holdings”.