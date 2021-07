Про це повідомляє американський телеканал CNN.

43-річний Катчер збирався летіти наступним рейсом компанії Virgin Galactic. П’ять днів тому, її засновник, мільярдер Річард Бренсон, полетів в космос на власному ракетоплані.

Катчер придбав квиток завчасно і планував політ, але його дружина зуміла вмовити чоловіка залишитись на Землі.

“Коли я одружився і в мене народилися діти, моя дружина доступно пояснила мені, що політ в космос – не найкраща ідея, коли ти вже став батьком. Тому я й продав свій квиток на політ з Virgin Galactic. Наступного разу я мав би бути на борту, але цього вже не буде. Однак, колись я все одно потраплю в космос”, – розповів актор.

Actor and investor @aplusk says he was supposed to be on the next Virgin Galactic flight, but sold his ticket to space. 🚀 Don't miss the full interview on Cheddar at 3:20 p.m. ET. https://t.co/fi07qhm3FE pic.twitter.com/HVMei8mnrZ

— Cheddar News 🧀 (@cheddar) July 14, 2021