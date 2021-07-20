Про це повідомляє американське видання NBC News.
В Департаменті пенітенціарних закладів Нью-Йорка повідомили, що судове слухання в Каліфорнії відбудеться за фактом звинувачень продюсера щодо зґвалтування та використання фізичного насилля
До цього суд Нью-Йорка у 2020 році визнав Вайнштейна винним в зґвалтуванні та насильницьких сексуальних діях. Його засудили до 23 років тюремного ув’язнення.
В Каліфорнії в суді йому пред’являть звинувачення щодо зґвалтування п’яти жінок в період з 2004 по 2013 рік.
“Сьогодні о 9:25 Вайнштейна передали для екстрадиції в штат Каліфорнія, як того вимагає рішення суду”, – пояснили в Департаменті пенітенціарних закладів Нью-Йорка.
Як відомо, звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти.
Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.
У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.
Паралельно у Лос-Анджелесі йому пред’явили звинувачення у зґвалтуванні й сексуальному насильстві щодо двох жінок у 2013 році. Звинувачення висунули у січні 2020 року.
У квітні того ж року прокуратура Лос-Анджелеса висунула нове звинувачення продюсеру: за напад на жінку в готелі в Беверлі-Хіллз у травні 2010 року.
А у жовтні 2020 року Вайнштейну пред’явили нові звинувачення в шести епізодах сексуального насильства. Загалом у Каліфорнії проти нього висунуто обвинувачення за 11 епізодами.
Сам опальний продюсер наполягає на своїй невинуватості. Якщо Вайнштейна визнають винним, йому загрожує до 140 років за ґратами.
- Раніше повідомлялося, що голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн через гучний секс-скандал втратив роботу і дружину.
- У січні цього року стало відомо, що компанія Weinstein Company Гарві Вайнштейна виплатить $17,1 мільйона понад 50 жертвам сексуальних домагань.
- Гарві Вайнштейн вирішив оскаржити свій вирок за зґвалтування. Він домагається нового судового розгляду, стверджуючи, що суддя в Нью-Йорку відмовив йому в неупередженому журі.