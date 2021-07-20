Голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, якого звинувачують в зґвалтуванні та фізичному насиллі, екстрадували з Нью-Йорка в Каліфорнію, де в нього буде нове судове слухання.

Про це повідомляє американське видання NBC News.

В Департаменті пенітенціарних закладів Нью-Йорка повідомили, що судове слухання в Каліфорнії відбудеться за фактом звинувачень продюсера щодо зґвалтування та використання фізичного насилля

До цього суд Нью-Йорка у 2020 році визнав Вайнштейна винним в зґвалтуванні та насильницьких сексуальних діях. Його засудили до 23 років тюремного ув’язнення.

В Каліфорнії в суді йому пред’являть звинувачення щодо зґвалтування п’яти жінок в період з 2004 по 2013 рік.

“Сьогодні о 9:25 Вайнштейна передали для екстрадиції в штат Каліфорнія, як того вимагає рішення суду”, – пояснили в Департаменті пенітенціарних закладів Нью-Йорка.

Як відомо, звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти.

Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.

У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.

Паралельно у Лос-Анджелесі йому пред’явили звинувачення у зґвалтуванні й сексуальному насильстві щодо двох жінок у 2013 році. Звинувачення висунули у січні 2020 року.

У квітні того ж року прокуратура Лос-Анджелеса висунула нове звинувачення продюсеру: за напад на жінку в готелі в Беверлі-Хіллз у травні 2010 року.

А у жовтні 2020 року Вайнштейну пред’явили нові звинувачення в шести епізодах сексуального насильства. Загалом у Каліфорнії проти нього висунуто обвинувачення за 11 епізодами.

Сам опальний продюсер наполягає на своїй невинуватості. Якщо Вайнштейна визнають винним, йому загрожує до 140 років за ґратами.