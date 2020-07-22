Американський винахідник, бізнесмен, засновник компанії SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск відреагував на вчорашнє захоплення автобуса з пасажирами в центрі Луцька.

Коментар він написав під постом видання The New York Times в соцмережі Twitter.

“Людина з вогнепальною зброєю і вибухівкою взяла 13 заручників і зажадала, щоб президент України порекомендував документальний фільм, розказаний Хоакіном Феніксом про жорстоке поводження з тваринами. Президент підкорився, і заручники були звільнені”, – йдеться в повідомленні видання.

На це Маск відповів:

“Просто ще один день в 2020 році”.

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.