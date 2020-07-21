У Мережі з'явилося відео затримання Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в Луцьку. На записі видно, що терорист сам залишив автобус і понад хвилину чекав, поки його затримають.

Про це повідомляють #Букви.

На ролику, знятому очевидцями з вікна будівлі поблизу місця події, видно, як Максим Кривош виходить з автобуса з піднятими руками й відходить від нього на кілька метрів.

У такому положенні чоловік проводить більше ніж хвилину. Потім до нього підходять троє співробітників правоохоронних органів, відбувається затримання.

Раніше з’явилося відео, на якому правоохоронці “штурмують” автобус. До нього під’їжджає БТР, чути вибух, видно спалах світла. Потім з автобуса виводять заручників.

БТР фігурує і на світлинах з місця події, опублікованих міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Нове відео моменту затримання свідчить про те, що під’їзд техніки та вибух відбулися вже після того, як терорист був затриманий та відведений в сторону.

Арсен Аваков на брифінгу за підсумками проведення спецоперації уникнув прямої відповіді на запитання про те, чому стався вибух.

“Коли ви зрозуміли, що необхідно йти на штурм (або що там сталося)? Ми чули тільки сильний вибух”, — запитала журналістка.

“Вибухів було кілька”, — сказав міністр сміючись. “Це було відволікання ситуації. Це була планова ситуація”, — додав він.

Заступник голови СБУ Руслан Баранецький зазначив, що це був “спеціальний інженерний вибух”.

“Щоб до кінця зрозуміти… Це злочинець, що він може викинути”, — сказав він.

На відео з 3:59:00

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.