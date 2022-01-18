Про це повідомляють #Букви з посиланням на Instagram бренду.
У Мілані модний будинок Dolce & Gabbana представив нову чоловічу колекцію, розроблену дизайнерами Доменіко Дольче та Стефано Габбана.
Показ відкрив Колсон Бейкер, водночас його майбутня дружина Меган Фокс була серед запрошених гостей шоу.
Артист виконав музичну виставу та продефілював подіумом у білому двоборному костюмі, оформленому шипами та перлами.
Одяг лінійки прикрашений принтами та візерунками, а також кристалами й блискітками. Камінням були оздоблені водолазки, металеві підвіски та протисонцеві окуляри. Кожен образ створений неповторним, наприклад, металевий костюм-двійка або оверсайз футболка із мішкуватими штанами.
У новій колекції багато яскравих кольорів, завдяки чому бренд підтримує та демонструє свободу самовираження. Дизайнери експериментували зі штучним хутром, пуховиками великих пропорції та блискучими смокінгами із чіткою лінією талії.
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