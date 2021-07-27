Американська співачка Брітні Спірс вимагає заборонити своєму батькові-опікуну розпоряджатися її фінансами. Попри те, що зірка вже кілька років не веде концертну діяльність, на її рахунках й досі мільйони доларів.

Про це повідомляє CNN.

У розпорядження преси потрапив документ, що містить детальні дані про фінансове становище Спірс. Зокрема, Брітні має 2,7 мільйона доларів готівкою та 56 мільйонів доларів безготівковими активами.

Адвокат Спірс стверджує, що протягом тринадцяти років її батько, Джеймі Спірс, нараховував собі щомісяця по 18 тисяч доларів на особисті забаганки та офісні витрати. При цьому сама Брітні отримувала лише на 2 тисячі доларів більше.

У документах також зазначається, що батько-опікун Спірс отримував 1,5% прибутку від виступів доньки та продажу її фірмових товарів.

Нагадаємо, що новий адвокат американської попспівачки Брітні Спірс Метью Розенгарт зажадав передати контроль над її фінансами професійному аудитору Джейсону Рубіну.

Розенгарт в понеділок звернувся до суду Лос-Анджелеса з проханням відсторонити її батька Джеймі Спірса з посади опікуна після тверджень попспівачки про те, що він використовував цю домовленість для жорстокого поводження з нею.

23 червня Брітні вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили це зробити.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

6 липня адвокат Брітні Спірс Самуель Інгем подав у відставку після 13 років співпраці зі співачкою. За даними видання, Інгем “надзвичайно засмучений заявою Брітні в суді про те, що вона ніколи не знала, що може припинити опікунство”, адже адвокат їй про це начебто не говорив.

Пізніше вона звернулася до юридичної фірми Greenberg Traurig LLP з метою пошуку нового адвоката у справі про опікунство.