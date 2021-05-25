Про це повідомляє Page Six.
Зокрема, позов подали сім колишніх співробітників, які обслуговували особняк Hidden Hills.
Позивачі стверджують, що Кардаш’ян затримала виплату зарплати, втримала 10 відсотків їх заробітної плати в якості податку, а також відмовилася платити їм понаднормові та іноді змушувала працювати без перерв на обід.
Один з позивачів – 16-річний колишній співробітник заявив, що його змусили працювати набагато довше 48 максимально дозволених годин для неповнолітнього працівника. Інший заявив, що коли він підняв питання про понаднормову роботу і перерви на обід, його негайно звільнили.
Представник Кардаш’ян пояснив, що ці працівники були найняті та оплачені через стороннього посередника, найнятого Кім для надання деяких послуг.
“Кім не бере участі в угодах, укладених між посередником та їх працівниками, тому вона не несе відповідальності за те, як посередник управляє своїм бізнесом, і за угоди, які вони уклали безпосередньо зі своїми співробітниками”, – зазначив він.
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.
- Кім Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
- Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.
- Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.
- 20 квітня репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він.