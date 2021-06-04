Британський телеведучий Пірс Морган вдруге відверто заявив про те, що не вірить словам Меган Маркл про "расизм в королівській родині" та "суїцидальні думки".

Про це він сказав під час інтерв’ю з журналістом Карлом Стефановичем австралійській програмі 60 Minutes.

Повна версія інтерв’ю вийде в неділю, 6 червня.

“Я досі не вірю їй, не вірю жодному її слову”, – сказав телеведучий, маючи на увазі Маркл.

Він звернув увагу на кілька історій герцогині, якими вона поділилася в інтерв’ю з Опрою Вінфрі.

Зокрема, це історія про те, що принц Гаррі та Меган Маркл таємно повінчалися за три дні до офіційного весілля. Вони дали один одному обіцянки в присутності архієпископа Кентерберійського. Однак сам архієпископ, Джастін Уелбі, відмовляється підтверджувати таку інформацію. Він сказав, що вінчання було одне, за ним спостерігало все королівство, а до цього було тільки кілька приватних розмов з Меган та Гаррі.

“Це була неправда… Ця церемонія, якщо вірити Маркл, виставляє архієпископа Кентерберійського злочинцем”, – сказав Морган.

Однак Стефанович відповів телеведучому, що той поводить себе, як “просто злий дідуган”.

В новому інтерв’ю Морган сказав, що його думка про Меган Маркл не змінилася і він й далі вважає її “принцесою Піноккіо”.

“Якщо люди хочуть вірити Меган Маркл, це їх право… Я не вірю майже всьому, що виходить з її уст, і я вважаю, що шкода, якої вона завдала британській монархії та королеві … величезна та відверто огидна”, – сказав Морган.

В березні Морган звільнився з одного з телеканалів. У прямому ефірі, обговорюючи інтерв’ю членів королівської сім’ї, він назвав Маркл “королевою Піноккіо” і звинуватив її у брехні. Після цього він залишив студію, а ще через кілька годин – повідомив, що звільняється.

Пізніше герцогиня Сассекська Меган Маркл подала офіційну скаргу британській телекомпанії ITV через коментарі телеведучого Пірса Моргана. Той називав її “принцесою Піноккіо” і піддавав сумніву психічне здоров’я Маркл.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї”, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.