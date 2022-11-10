Про це повідомляє Rolling Stone.
Публічні витівки музиканта підняли завісу над тим, що майже два десятки колишніх співробітників Yeezy, Adidas і Gap — від працівників початкової ланки до керівників — описують як хаос та токсичне й “жорстоке” робоче середовище в Yeezy.
За даними видання, співробітники, які працювали з Каньє Вестом, зазначили, що те, що на папері здавалося роботою мрії — працювати на пристрасного засновника, який захищав креативність, мати нескінченний, здавалося б, потік грошей і спілкуватися з музикантами, дизайнерами та креативними людьми світового класу — було зірвано через раптові звільнення, залякування, тактику приниження й атмосферу, де процвітало підлабузництво.
“Його гнів на нас у повсякденному спілкуванні був просто недоречним і, чесно кажучи, жахом для HR”, — розповів один з дизайнерів Adidas Yeezy.
Своєю чергою, старший співробітник Adidas Yeezy додав, що як Каньє Вест поводить себе в соціальних мережах, так само він себе поводить зі своїми працівниками.
Крім того, співробітники стверджують, що робочий день був жорстким, по 12-15 годин, і все це — разом із миттєвими та дивними вимогами Каньє Веста, такими, як раптовий переїзд за один день з одного офісу в інший.
“Вест був творцем божевілля. Він процвітає завдяки хаосу. Йому це потрібно, щоб мотивувати себе”, – розповів один зі співробітників, який працював у Yeezy у 2020 році.
У виданні зауважили, що співробітники побажали залишатися анонімними через угоди про нерозголошення та ймовірну схильність Веста до помсти.
“Він оточує себе багатьма дуже творчими людьми, і це дуже круто — бути поруч. Я думаю, що він дуже добре розуміє, коли лайно працює, або що саме подобається людям” — розповів один зі співробітників.
Ще один зі співробітників, який працював в Yeezy у 2019 році, зазначив: “Коли ти працюєш на когось із таким баченням і великими грошима, ти справді можеш зробити неймовірні зміни. Проте це була одночасно моя найгірша й найкраща робота, яку я коли-небудь мав”.
Також він наголосив, що все, що робить Каньє Вест – це “гігантський безлад із пилососом, який поглинає увесь час співробітників, все їхнє життя, а потім результат просто залишається десь на узбіччі дороги”.
Зазначимо, що нещодавно американського репера, продюсера та дизайнера Каньє Веста вигнали зі штаб-квартири виробника спортивного взуття Skechers – після того, як 26 жовтня він з’явився там без попередження.
Американський співак Ye (Каньє Вест) без попередження та без запрошення прибув до штаб-квартири виробника спортивного взуття Skechers, що знаходиться на Мангеттен-Біч. З огляду на те, що Ye брав участь у несанкціонованій зйомці, двоє керівників Skechers після короткої розмови попросили його покинути приміщення та вивели репера і його представників із будівлі.
“Skechers не розглядає і не має наміру працювати з Вестом. Ми засуджуємо його нещодавні висловлювання і не терпимо антисемітизму чи будь-якої іншої форми мови ненависті”.
Крім того, 25 жовтня Adidas розірвав співпрацю з американським репером Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах.
Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.
В Adidas заявили, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.
Нагадаємо, що Adidas співпрацює з Вестом з 2013 року. У 2016 році компанія розширила свої відносини з репером, назвавши це “найзначнішим партнерством, яке будь-коли створювалося між неспортсменом і спортивним брендом”. Однак бренду довелося переглянути своє партнерство.
Нещодавно у подкасті Drink Champs Ye заявив: “Я можу сказати, що це антисемітське лайно, і Adidas не може мене кинути”.
- Після кількох тижнів суперечливих заголовків у ЗМІ та негативної реакції, банківський холдинг JPMorgan Chase офіційно припинив свої банківські відносини з брендом одягу та взуття YEEZY, що створений американським репером Ye (Каньє Вестом).
- Бренд одягу й взуття Balenciaga розірвав співпрацю з американським репером Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах.
- Американський репер, продюсер та дизайнер Каньє Вест показав відео з порнографією під час зустрічі з керівниками компанії Adidas.