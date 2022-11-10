Співробітники компанії Yeezy, яка належить американському реперу, продюсеру та дизайнеру Каньє Весту, розповіли про його гнів під час повсякденного спілкування та про нестерпні робочі дні, які тривали по 12-15 годин.

Про це повідомляє Rolling Stone.

Публічні витівки музиканта підняли завісу над тим, що майже два десятки колишніх співробітників Yeezy, Adidas і Gap — від працівників початкової ланки до керівників — описують як хаос та токсичне й “жорстоке” робоче середовище в Yeezy.

За даними видання, співробітники, які працювали з Каньє Вестом, зазначили, що те, що на папері здавалося роботою мрії — працювати на пристрасного засновника, який захищав креативність, мати нескінченний, здавалося б, потік грошей і спілкуватися з музикантами, дизайнерами та креативними людьми світового класу — було зірвано через раптові звільнення, залякування, тактику приниження й атмосферу, де процвітало підлабузництво.

“Його гнів на нас у повсякденному спілкуванні був просто недоречним і, чесно кажучи, жахом для HR”, — розповів один з дизайнерів Adidas Yeezy.

Своєю чергою, старший співробітник Adidas Yeezy додав, що як Каньє Вест поводить себе в соціальних мережах, так само він себе поводить зі своїми працівниками.

Крім того, співробітники стверджують, що робочий день був жорстким, по 12-15 годин, і все це — разом із миттєвими та дивними вимогами Каньє Веста, такими, як раптовий переїзд за один день з одного офісу в інший.

“Вест був творцем божевілля. Він процвітає завдяки хаосу. Йому це потрібно, щоб мотивувати себе”, – розповів один зі співробітників, який працював у Yeezy у 2020 році.

У виданні зауважили, що співробітники побажали залишатися анонімними через угоди про нерозголошення та ймовірну схильність Веста до помсти.

“Він оточує себе багатьма дуже творчими людьми, і це дуже круто — бути поруч. Я думаю, що він дуже добре розуміє, коли лайно працює, або що саме подобається людям” — розповів один зі співробітників.

Ще один зі співробітників, який працював в Yeezy у 2019 році, зазначив: “Коли ти працюєш на когось із таким баченням і великими грошима, ти справді можеш зробити неймовірні зміни. Проте це була одночасно моя найгірша й найкраща робота, яку я коли-небудь мав”.

Також він наголосив, що все, що робить Каньє Вест – це “гігантський безлад із пилососом, який поглинає увесь час співробітників, все їхнє життя, а потім результат просто залишається десь на узбіччі дороги”.

Зазначимо, що нещодавно американського репера, продюсера та дизайнера Каньє Веста вигнали зі штаб-квартири виробника спортивного взуття Skechers – після того, як 26 жовтня він з’явився там без попередження.

Американський співак Ye (Каньє Вест) без попередження та без запрошення прибув до штаб-квартири виробника спортивного взуття Skechers, що знаходиться на Мангеттен-Біч. З огляду на те, що Ye брав участь у несанкціонованій зйомці, двоє керівників Skechers після короткої розмови попросили його покинути приміщення та вивели репера і його представників із будівлі.

“Skechers не розглядає і не має наміру працювати з Вестом. Ми засуджуємо його нещодавні висловлювання і не терпимо антисемітизму чи будь-якої іншої форми мови ненависті”.

Крім того, 25 жовтня Adidas розірвав співпрацю з американським репером Ye (Каньє Вестом) через його антисемітські та расистські заяви у соціальних мережах.

Виробник спортивного одягу заявив, що “не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті”, а останні коментарі Каньє були “неприйнятними, ненависними та небезпечними”.

В Adidas заявили, що подібні вислови порушили “цінності різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості”.

Нагадаємо, що Adidas співпрацює з Вестом з 2013 року. У 2016 році компанія розширила свої відносини з репером, назвавши це “найзначнішим партнерством, яке будь-коли створювалося між неспортсменом і спортивним брендом”. Однак бренду довелося переглянути своє партнерство.

Нещодавно у подкасті Drink Champs Ye заявив: “Я можу сказати, що це антисемітське лайно, і Adidas не може мене кинути”.