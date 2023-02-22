Про це інформує Hypebeast.
Повідомляється, що представники ліверпульського гурту “Beatles” працюють над деяким басовими та барабанними партіями майбутнього альбому. Подробиці релізу нині невідомі. Зазначено, що останні кілька тижнів музиканти провели у студії. Поки що незрозуміло, як саме Старр та Маккартні реалізують свої таланти у новій роботі англійських колег.
У 2021 році вокаліст “Rolling Stones” Мік Джаггер заявив, що гурт зробив багато треків для проєкту. Також минулого місяця гітарист Кіт Річардс схвилював шанувальників публікацією в Instagram, заявивши, що “треки вже в роботі”.
Новий альбом “The Stones”, ймовірно, включатиме записи барабанщика-засновника Чарлі Воттса, який помер у 2021 році у віці 80 років, оскільки Джаггер і Річардс підтвердили, що він записав свої партії до загибелі.
Нагадаємо, що 12 листопада в Нью-Йорку на спеціальному аукціоні на підтримку України продано гітари відомих музикантів, таких як Пол Маккартні, Слеш та члени гурту Rolling Stones.
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