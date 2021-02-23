На акції на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка, яка проходить на вулиці Банковій, з'являються затримані та поранені.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні на вулиці Банковій біля Офісу президента — багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. #Букви ведуть онлайнову трансляцію з мітингу.

В акції беруть участь сотні людей, на місце стягнуто чимало силовиків. Кордон правоохоронців блокує доступ протестувальників до Офісу президента, активісти час від часу намагаються прорватися через нього, однак силовики відтісняють їх, зокрема, застосовуючи газ.

Затримання

Близько 21:30 почали з’являтися повідомлення про перших затриманих. На сторінці активіста в Telegram інформують про “декілька десятків” осіб.

За інформацією нардепки від “Голосу” Олександри Устінової — щонайменше 11 осіб затримали і везуть до Печерського відділку.

Один з цих затриманих, Максим Кривцов, повідомив у соцмережах, що його затримали після бійки.

Перед цим чоловік публікував відео зіткнень з правоохоронцями, під час яких протестувальники закидали їх фаєрами та іншою піротехнікою.

О 22:00 поліція Києва підтвердила факт затримань. За інформацією главка, затримані 17 осіб.

“Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції”, — йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Постраждалі

Поліція повідомляє про кількох постраждалих правоохоронців, що отримали опіки очей.

Главк не інформує про постраждалих серед активістів. Однак медики, що присутні на місці, близько години тому інформували про понад 10 постраждалих, що отримували фізички ушкодження та отруєння перцевим газом.

Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.