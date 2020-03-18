Компания "Алло" отказалась закрывать свои магазины на время карантина из-за COVID-19, поскольку торгует "стратегическими товарами наравне с продуктами питания".

Об этом сообщили в блоге компании.

“Алло”, национальная сеть магазинов смартфонов, техники та гаджетов, сообщает о работе своих магазинов во время карантина. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 215 от 16 марта 2020 г. средства связи отнесены к стратегическим продуктам, наравне с продуктами питания, средствами гигиены и медикаментами”, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что из 340 магазинов 290 продолжат работу в стандартном режиме. При этом сотрудники магазинов обязаны носить печатки и маски, а в магазинах есть дезинфицирующие гели для посетителей.

Согласно постановлению Кабинета Министров работа магазинов, которые торгуют средствами связи, действительно разрешена.

“С 00 ч. 01 мин. 17 марта 2020 по 3 апреля 2020 работу субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, производства банковской и страховой деятельности, а также торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты”, — говорится в документе.

При этом стоит отметить, что в периоды активного распространения коронавируса COVID-19 некоторые магазины техники и гаджетов все же прекращали работу, чтобы обезопасить посетителей и сотрудников. Так в начале февраля Apple закрыла все магазины в Китае, открыв некоторые из них спустя некоторое время. Аналогичным образом компания поступила 11 марта, закрыв все магазины на территории Италии — наиболее пострадавшей от коронавируса европейской стране.

Мнение пользователей Сети о таком решении “Алло” неоднозначное. Некоторые критикуют компанию, обвиняя в желании извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Другие считают это решение верным и полезным для экономики страны.