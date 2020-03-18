Об этом сообщили в блоге компании.
“Алло”, национальная сеть магазинов смартфонов, техники та гаджетов, сообщает о работе своих магазинов во время карантина. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 215 от 16 марта 2020 г. средства связи отнесены к стратегическим продуктам, наравне с продуктами питания, средствами гигиены и медикаментами”, — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что из 340 магазинов 290 продолжат работу в стандартном режиме. При этом сотрудники магазинов обязаны носить печатки и маски, а в магазинах есть дезинфицирующие гели для посетителей.
Согласно постановлению Кабинета Министров работа магазинов, которые торгуют средствами связи, действительно разрешена.
“С 00 ч. 01 мин. 17 марта 2020 по 3 апреля 2020 работу субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, производства банковской и страховой деятельности, а также торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты”, — говорится в документе.
При этом стоит отметить, что в периоды активного распространения коронавируса COVID-19 некоторые магазины техники и гаджетов все же прекращали работу, чтобы обезопасить посетителей и сотрудников. Так в начале февраля Apple закрыла все магазины в Китае, открыв некоторые из них спустя некоторое время. Аналогичным образом компания поступила 11 марта, закрыв все магазины на территории Италии — наиболее пострадавшей от коронавируса европейской стране.
Мнение пользователей Сети о таком решении “Алло” неоднозначное. Некоторые критикуют компанию, обвиняя в желании извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
Другие считают это решение верным и полезным для экономики страны.
- Напомним, 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.