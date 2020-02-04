Граждане США, которые не смогли уехать из закрытого на карантин китайского города Ухань, сняли видеоблоги о том, как им живется в изоляции.

Об этом сообщает американская газета TIME.

Джастин Стис и Присцилла Дики — оба граждане США. В настоящее время проживают в городе Ухань (Китай), в котором впервые был зафиксирован новый коронавирус, похожий на пневмонию. Как известно, город, население которого около 11 млн человек, сейчас закрыт на карантин, и многие иностранные граждане не могут покинуть его.

Стис находится в Ухани с женой и новорожденным сыном. Он рассказал, что не смог улететь домой потому, что его сыну и супруге не обработали документы. Кроме того, он сказал, что стоимость билетов сейчас завышена до 1000 долларов за место.

Дики — студентка. Она проживает в Ухане со своей 8-летней дочерью. Их не пустили на самолет, потому что у них при себе не было паспорта ее дочери — только фото.

Оба они описывают обычно шумный город как пугающе пустой и дикий. В частности, работают только супермаркеты и аптеки.

“Единственные открытые места сейчас – это небольшие супермаркеты… и магазины с основными фармацевтическими товарами”, — рассказал Стис.

Также оба американца выразили обеспокоенность из-за того, что город закрыт, и может начаться дефицит масок для лица.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. По состоянию на 3 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV превысило 17 тысяч. Более 350 из них — летальные.