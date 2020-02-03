Об этом сообщили в пресс-службе министерства охраны здоровья.
По состоянию на утро 3 февраля было известно о 11,2 тысячах заболевших и 350 погибших. Таким образом, количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 6 тысяч.
“По состоянию на 3 февраля 2020 в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальных”, — сообщили в МОЗ.
Сообщается также, что подтверждено более 150 случаев завоза заболевания из Китая в другие страны. При этом в Украине новый вирус до сих пор не был зафиксирован.
“Подтверждено 152 случая завоза нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 случаев в странах Европы: 10 — Германия, 6 — Франция, 2 — Италия, 2 — Россия, 2 — Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции. За пределами Китая об одном летальном случае болезни сообщено Филиппинами. В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случае новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано”, — подчеркнули в министерстве.
Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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