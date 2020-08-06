Решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Арест был наложен на 42 картины и одну литографию, “которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве” о якобы контрабанде этих картин.

Игор Головань, адвокат Порошенко, обжаловали арест. По его мнению, в деле нет обоснованного подозрения в совершении преступления, а также нет данных о намерении Порошенко продать или подарить эти картины.

Он также через суд требовал истребовать у ГБР копии документов, свидетельствующих о праве собственности Петра Порошенко на арестованные картины.

Суд удовлетворил жалобу адвоката, так как прокурорами не была доказана законность ареста имущества.

Суд установил, что следствие не получило судебное разрешение на обыск. Следственные действия, в результате которых арестовали картины, были легализованы Печерским судом как “осмотр по правилам обыска”. Это не может быть основанием для законности ареста имущества.

Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде 43 картин. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара.

В пятницу, 26 июня, спустя месяц после инцидента, выставка открылась снова.

Стоит отметить, что на выставке были выставлены пустые рамки, в которых изначально находились оригиналы таможенных документов на картины. Эти документы сотрудники ГБР изъяли во время обысков.