Сегодня, 10 июня, пятый Президент Украины Петр Порошенко пришел в Госбюро расследований (ГБР) на допрос. Под стенами ведомства он выступил с заявлением.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Сейчас под стенами ГБР проходит настоящая художественная акция, а почитатели искусства у нс сидят в ГБР”, – сказал Порошенко.

По словам пятого президента, он не знает, зачем следователи его сегодня вызвали на допрос. “Могу догадываться, что они хотят извиниться за брутальное нарушение закона, когда вооруженный до зубов спецназ, который экипирован лучше, чем спецназ Вооруженных сил, штурмовал не Славянск, как 6 лет назад, а штурмовал Национальный музей Гончара, ломая двери, избивая журналистов, атакуя народных депутатов, преследуя оппозицию…” – сказал Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что “лжецы пытались распространить информацию о том, что картины якобы завезены без таможенного оформления и без уплаты всех налогов”. По его словам, в ГБР сильно удивились, узнав, что все это было сделано и все документы оформлены в соответствии с законом.

“Хочу сказать, что за этот год они (ГБР) изучили каждую минуту моего пребывания на должности президента”, – отметил Петр Порошенко.

Также под стенами ГБР на всеобщее обозрение выставили ироничные репродукции картин известных художников Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Ивана Шишкина и Константина Савицкого, Микеланджело, Иеронима Босха, Давида Жака-Луи и др.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.