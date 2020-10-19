Балух начал ходить: опубликовано первое фото из больницы

Об этом сообщила народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко у Facebook.

По ее словам, сегодня контрольные снимки Балуха подтверждают положительную динамику.

“Спасибо лечащим врачам Балуха. Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле речь идет о реабилитационной методике. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает”, – написала Геращенко.

Также она отметила, что врачи разрешили нардепу от “Европейской солидарности” Ахтему Чийгозу проведать Балуха.