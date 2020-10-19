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Балух начал ходить: опубликовано первое фото из больницы

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух, на которого совершили нападение, начал ходить.

Понедельник, 19 октября 2020, 13:49

Об этом сообщила народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко у Facebook.

По ее словам, сегодня контрольные снимки Балуха подтверждают положительную динамику.

“Спасибо лечащим врачам Балуха. Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле речь идет о реабилитационной методике. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает”, – написала Геращенко.

Также она отметила, что врачи разрешили нардепу от “Европейской солидарности” Ахтему Чийгозу проведать Балуха.

Как сообщалось ранее, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.

  • Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Владимира Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).
  • В столичной прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного производства.
  • 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха.
  • 5 октября стало известно, что Владимир Балух пришел в себя и пытается говорить.
  • 9 октября Ирина Геращенко сообщила, что Владимира Балуха отключили от аппарата ИВЛ: он в сознании, но ничего не помнит.
Теги: Владимир Балух, Ирина Геращенко

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