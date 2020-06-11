Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан ответил на интервью Президента Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что "власть не полезна для личности" Богдана.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Вчера в интервью УП Зеленский заявил, что уволил Богдана с должности главы своего офиса после того, как увидел, что власть его “сильно меняет”. Он полагает, что “спас от власти” Богдана. Также президент сказал, что с тех пор перестал общаться со своим бывшим единомышленником.

Богдан заявил, что “правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности” и он не будет этого делать.

“Конечно, я – носитель знаний очень чувствительных для вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком”, – написал он.

Он подчеркнул, что благодарен Зеленскому за то, что тот лишил его власти: “Потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну”.

Богдан отметил, что шел работать с Зеленским не за должностями, а за реализацией мечты.

По его слова, за полгода он помог Зеленскому сосредоточить “демократическим путем абсолютную власть в стране”, которую тот “за четыре месяца превратил в посмешище”.

“Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют”, – написал бывший глава Офиса Президента.

Стоит отметить, что Богдана поддержали те, кто разочаровался в политике Зеленского.

“Нужные и очень верные слова!!!”, “О хаосе 1000% и теплой ванне тоже!”, “Андрей Иосифович абсолютно прав. Пока власть не совместима с лицом Президента. Голосуя за него мы мечтали о другом. Он нас предал”, “Вам жаль, а нам то как жаль, что понимаем, что ошиблись… И нас как имели ввиду, так ни чего и не изменилось… А какие дебаты были…как пел, как песню… А в итоге- кака была, кака и осталась…смена шила на мыло”, – пишут украинцы.

Также среди подписчиков Богдана нашлись и такие, что уже сами призывают вернуться Порошенко.

“Сделали всех и друг друга вместе. Петр Алексеевич возвращайтесь. Эти уже наигрались.”, “Браво Богдан, это же чувствуем и мы, голосовавшие за Зеленского. Может он всеже глянет в зеркало и одумается, иначе плакать по нему, будет только его телефон для селфи”, – пишут пользователи соцсети.

Некоторые сразу же назвали Богдана “порохоботиком”.

“Зеленский теперь должен ответить в стихах как минимум”, “Вспомнил запись Толстого в дневники после брачной ночи: “Не то”, “Ого, наверное, стал порохоботом”, “Так вы, батенька, порохобот, оказывается”, “Вот из-за таких “порохоботов” ВладимирСсаныч и боится заходить в фейсбук. Боже, храни нашего бубочку”, – пишут украинцы.

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил главой своей администрации адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана, который подлежал люстрации согласно закону Украины “Об очищении власти”.

Впоследствии Андрей Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Но Татьяна Козаченко, один из соавторов закона об очищении власти (люстрации), которая возглавляла департамент по вопросам люстрации в Министерстве юстиции, это опровергла.

До назначения в Офис Президента Андрей Богдан более года числился помощником-консультантом на общественных началах у народного депутата Андрея Портнова.