Интернет-издание "Буквы" вошло в пятерку лидеров среди украинских онлайн-медиа по критерию соблюдения журналистских профессиональных стандартов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Института массовой информации (ИМИ).

Так, самый высокий уровень соблюдения стандартов в первом квартале 2021 года продемонстрировали сайты: “Буквы”, “Суспильное”, “Зеркало недели”, “Украинская правда” и “Укринформ”.

Речь идет о более чем 96% материалов, написанных без нарушений профессиональных стандартов.

“Подавляющее большинство новостей на указанных ресурсах написано без нарушений профессиональных стандартов журналистики. В среднем соблюдение стандартов на этих сайтах составило 96,4% в первом квартале 2021 года”, – говорится в исследовании.

Худшие показатели по соблюдению профессиональных стандартов продемонстрировал сайт “Политека” (на котором только 18% материалов не содержали грубых нарушений, и все они были репостами с других медиа).

“Исследование показало, что соблюдение профессиональных стандартов в первом квартале 2021 года в совокупности ухудшилось на 3,5%, если сравнить с последним кварталом 2020-го. Наибольшее падение (на 2%) зафиксировано относительно стандарта отделения фактов от комментариев”, – отметили в ИМИ.

Соблюдение стандарта баланса мнений и точек зрения практически не изменилось по сравнению с предыдущим периодом мониторинга ИМИ (падение составило 0,5%).

Уровень соблюдения стандарта достоверности снизился на 1% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга.

Как отметили в ИМИ, не нарушали стандарт достоверности сайты: “Буквы”, “Новое время”, “24 канал”, “РБК-Украина”, “Цензор”, “Украинская правда”, “Укринформ”.

Самый низкий уровень соблюдения стандарта достоверности зафиксирован на сайтах “Политека” и “Страна”.

Что касается стандарта отделения фактов от комментариев, то в ИМИ зафиксировали “наибольшее падение среди трех проанализированных стандартов” – на 2% по сравнению с предыдущим мониторинговым периодом.

“В среднем 11% всех проанализированных новостей содержали нарушения этого стандарта”, – уточнили в ИМИ.

Мониторинговый анализ проводился в марте 2021 года в 18 общенациональных интернет-медиа: bykvu.com, obozrevatel.com, korrespondent.net segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, politeka.net, rbc.ua, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, interfax.com.ua, suspilne.media. Общая выборка составила 900 материалов.