Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5 186 человек;
- летальных случаев – 396;
- выздоровели – 9 166 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 128 492 (в том числе методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 731 971 человек;
- выздоровели – 1 342 536 человек;
- летальных исходов – 34 075;
- проведения ПЦР-тестов – 8 297 800.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
Кроме того, прививки от коронавируса за минувшие сутки получили 18 814 человек. Всего с начала прививочной кампании привито 286 647 человек, из них получили 1 дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев – 2053 случая / 2060 прививок;
- Винницкая область – 612 случаев / 840 прививок;
- Волынская область – 445 случаев / 350 прививок;
- Днепропетровская область – 1433 случая / 1320 прививок;
- Донецкая область – 749 случаев / 570 прививок;
- Житомирская область – 642 случая / 810 прививок;
- Закарпатская область – 393 случая / 440 прививок;
- Запорожская область – 754 случая / 930 прививок;
- Ивано-Франковская область – 332 случая / 684 прививки;
- Киевская область – 1366 случаев / 270 прививок;
- Кировоградская область – 144 случая / 480 прививок;
- Луганская область – 230 случаев / 390 прививок;
- Львовская область – 1538 случаев / 1160 прививок;
- Николаевская область – 471 случай / 480 прививок;
- Одесская область – 1521 случай / 830 прививок;
- Полтавская область – 774 случая / 860 прививок;
- Ровенская область – 690 случаев / 540 прививок;
- Сумская область – 825 случаев / 570 прививок;
- Тернопольская область – 673 случая / 420 прививок;
- Харьковская область – 1470 случаев / 1930 прививок;
- Херсонская область – 274 случая / 50 прививок;
- Хмельницкая область – 1144 случая / 680 прививок;
- Черкасская область – 743 случая / 1380 прививок;
- Черновицкая область – 360 случаев / 390 прививок;
- Черниговская область – 705 случаев / 380 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами вакцинации. По состоянию на 2 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- При этом в Министерстве охраны здоровья ожидают очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.
- В Киеве с понедельника, 5 апреля, будет существенно усилен карантин: закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, будут пускать по спецпропускам.