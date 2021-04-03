За прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине зафиксировали 20 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 186 человек;

летальных случаев – 396;

выздоровели – 9 166 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 128 492 (в том числе методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 731 971 человек;

выздоровели – 1 342 536 человек;

летальных исходов – 34 075;

проведения ПЦР-тестов – 8 297 800.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Кроме того, прививки от коронавируса за минувшие сутки получили 18 814 человек. Всего с начала прививочной кампании привито 286 647 человек, из них получили 1 дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 2053 случая / 2060 прививок;

Винницкая область – 612 случаев / 840 прививок;

Волынская область – 445 случаев / 350 прививок;

Днепропетровская область – 1433 случая / 1320 прививок;

Донецкая область – 749 случаев / 570 прививок;

Житомирская область – 642 случая / 810 прививок;

Закарпатская область – 393 случая / 440 прививок;

Запорожская область – 754 случая / 930 прививок;

Ивано-Франковская область – 332 случая / 684 прививки;

Киевская область – 1366 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область – 144 случая / 480 прививок;

Луганская область – 230 случаев / 390 прививок;

Львовская область – 1538 случаев / 1160 прививок;

Николаевская область – 471 случай / 480 прививок;

Одесская область – 1521 случай / 830 прививок;

Полтавская область – 774 случая / 860 прививок;

Ровенская область – 690 случаев / 540 прививок;

Сумская область – 825 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область – 673 случая / 420 прививок;

Харьковская область – 1470 случаев / 1930 прививок;

Херсонская область – 274 случая / 50 прививок;

Хмельницкая область – 1144 случая / 680 прививок;

Черкасская область – 743 случая / 1380 прививок;

Черновицкая область – 360 случаев / 390 прививок;

Черниговская область – 705 случаев / 380 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами вакцинации. По состоянию на 2 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.