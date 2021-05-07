Про це повідомляє американський телеканал CNN.
В обвинувальному акті, який передали в федеральний суд штату Міннесота, йдеться, що ексофіцер Дерек Шовін, якого присяжні визнали винним у вбивстві темношкірого Флойда, позбавив його конституційного права на свободу, намагаючись силою посадити в поліційний автомобіль.
Окрім Шовіна, документом звинувачуються Тоу Тао та Дж. Александер Куенг за відмову втрутитися та заборонити Шовіну неправомірно застосовувати силу. Їх трьох та четвертого ексофіцера, Томаса Лейна, звинуватили в тому, що вони вчасно не надали Флойду медичну допомогу.
В обвинувальному акті сказано, що ці четверо ексофіцерів бачили Флойда, який лежав на землі та потребував медичної допомоги, однак навмисно не врятували його.
Шовін мав схожу ситуацію у 2017 році. Тоді його звинуватили в тому, що він застосував надмірну силу в інциденті з 14-річним правопорушником. Шовін тривав підлітка за горло, кілька разів вдарив ліхтарем по голові. Після цього Шовін поклав його на землю та тримав коліном шию й верхню частину спини хлопця, хоча той був у кайданках та не пручався. Дії Шовіна призвели до важких тілесних ушкоджень підлітка.
Трьох офіцерів судитимуть спільно з Шовіном. Їх звинувачують в підсобництві вбивству другого ступеня, а також підбурюванні до ненавмисного вбивства другого ступеня. Вони провину не визнали. Суд відбудеться влітку. Наразі всіх трьох офіцерів звільнили під заставу розміром 25 тисяч доларів.
Як відомо, минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда у травні 2020 року.
Колишній поліціянт визнаний винним за трьома пунктами звинувачення: в убивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві та в убивстві третього ступеня, яким вважається брутальна неповага до людського життя, що з необережності призвела до смерті.
Тепер Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі.
Вирок мають оголосити вже наступного місяця.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Дерека Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах.
- Генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що ексофіцер поліції Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.