Федеральне велике журі пред'явило звинувачення чотирьом ексофіцерам поліції Міннеаполіса у справі щодо смерті Джорджа Флойда. В судових документах йдеться, що поліціянти порушили конституційні права Флойда, затримуючи його.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В обвинувальному акті, який передали в федеральний суд штату Міннесота, йдеться, що ексофіцер Дерек Шовін, якого присяжні визнали винним у вбивстві темношкірого Флойда, позбавив його конституційного права на свободу, намагаючись силою посадити в поліційний автомобіль.

Окрім Шовіна, документом звинувачуються Тоу Тао та Дж. Александер Куенг за відмову втрутитися та заборонити Шовіну неправомірно застосовувати силу. Їх трьох та четвертого ексофіцера, Томаса Лейна, звинуватили в тому, що вони вчасно не надали Флойду медичну допомогу.

В обвинувальному акті сказано, що ці четверо ексофіцерів бачили Флойда, який лежав на землі та потребував медичної допомоги, однак навмисно не врятували його.

Шовін мав схожу ситуацію у 2017 році. Тоді його звинуватили в тому, що він застосував надмірну силу в інциденті з 14-річним правопорушником. Шовін тривав підлітка за горло, кілька разів вдарив ліхтарем по голові. Після цього Шовін поклав його на землю та тримав коліном шию й верхню частину спини хлопця, хоча той був у кайданках та не пручався. Дії Шовіна призвели до важких тілесних ушкоджень підлітка.

Трьох офіцерів судитимуть спільно з Шовіном. Їх звинувачують в підсобництві вбивству другого ступеня, а також підбурюванні до ненавмисного вбивства другого ступеня. Вони провину не визнали. Суд відбудеться влітку. Наразі всіх трьох офіцерів звільнили під заставу розміром 25 тисяч доларів.

Як відомо, минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Колишній поліціянт визнаний винним за трьома пунктами звинувачення: в убивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві та в убивстві третього ступеня, яким вважається брутальна неповага до людського життя, що з необережності призвела до смерті.

Тепер Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі.

Вирок мають оголосити вже наступного місяця.