Об этом сообщила руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.
“Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ”, – написала Ясько.
Депутат подчеркнула, что зимняя сессия ПАСЕ 21 состоится в так называемом гибридном формате.
“Человеческим языком это означает, что делегации, которые могут / хотят работать – едут в Страсбург, остальные делегаций примут участие онлайн”, – добавила Ясько.
Напомним, ранее Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию и внесла изменения в регламент, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.
25 апреля в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) украинская делегация инициировала оспаривание полномочийделегации РФ в организации.
25 апреля украинская делегация покинула зал заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста – из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы приняла решение прекратить участие в работе сессии ПАСЕ, помимо вопросов, касающихся полномочий российской делегации.
- 16 января Верховная Рада поручила украинской делегации предоставить свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 2020 года.
- Ранее в Раде определились с составом украинской делегации в ПАСЕ.
- Главой делегации Украины в ПАСЕ стала депутат от партии “Слуга народа” Елизавета Ясько.
- 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.