Делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена принять участие в январской сессии ассамблеи.

Об этом сообщила руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

“Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ”, – написала Ясько.

Депутат подчеркнула, что зимняя сессия ПАСЕ 21 состоится в так называемом гибридном формате.

“Человеческим языком это означает, что делегации, которые могут / хотят работать – едут в Страсбург, остальные делегаций примут участие онлайн”, – добавила Ясько.

Напомним, ранее Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию и внесла изменения в регламент, что может усложнить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.

25 апреля в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) украинская делегация инициировала оспаривание полномочийделегации РФ в организации.

25 апреля украинская делегация покинула зал заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста – из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы приняла решение прекратить участие в работе сессии ПАСЕ, помимо вопросов, касающихся полномочий российской делегации.