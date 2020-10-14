Соответствующие разъяснения социолог опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам Паниотто, опросы во время выборов в принципе возможны, “если они корректно проводятся”.
“Их можно организовать так, чтобы они не повлияли на результаты. Например, во время выборов регулярно проводятся экзит-полы, и во многих странах в анкетах экзит-полов есть не только вопрос о выборах, но и 20-30 других вопросов. А сочетание сплошных опросов и референдумов с выборами дает большую экономию средств”, – написал он.
В то ж время Паниотто усомнился в корректности опросов 25 октября и допустил, что они “почти наверняка будут манипулятивными”.
Основания так думать социологу дают два момента. Во-первых, до сих пор не представлена методология проведения опросов 25 октября, в связи с чем уже “нет времени обсуждать ее в экспертной среде”.
Во-вторых, у социолога вызывает сомнения корректность формулировки самих вопросов для “всенародного опроса” 25 октября.
“В законе о референдуме, который готовился тщательно и не раз обсуждался, остался неизменным главный инструмент манипуляции – свобода при формулировке вопросов. Думаю, что то же самое будет и при проведении нынешних опросов”, – отметил Паниотто.
Он уточнил, что, к примеру, результат референдума “зависит от формулировки вопроса больше”, чем от остальных моментов.
“Например, вопрос о поддержке моратория на продажу земли показывает, что большинство против продажи, но если спросить, должен ли собственник земли иметь право ее продать, то большинство за продажу”, – объяснил социолог.
Паниотто также сообщил, что если речь идет “о сплошных консультативных опросах для подготовки решений”, то их проведение “очень неэффективно”.
“Первый тур президентских выборов в 2019 году обошелся примерно в 45 млн долларов. Думаю, что добавление к выборам опросов увеличит сумму минимум на 5-10%, то есть на 2-4 млн долларов”, – написал социолог.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов. Сегодня глава государства озвучил первый вопрос – он касается “введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах”.
- В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.
- В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что не принимают участия в организации анонсированного президентом Владимиром Зеленским “всенародного опроса” 25 октября.