Украинский социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто объяснил, почему анонсированный на 25 октября президентом Владимиром Зеленским опрос может быть манипулятивным.

Соответствующие разъяснения социолог опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Паниотто, опросы во время выборов в принципе возможны, “если они корректно проводятся”.

“Их можно организовать так, чтобы они не повлияли на результаты. Например, во время выборов регулярно проводятся экзит-полы, и во многих странах в анкетах экзит-полов есть не только вопрос о выборах, но и 20-30 других вопросов. А сочетание сплошных опросов и референдумов с выборами дает большую экономию средств”, – написал он.

В то ж время Паниотто усомнился в корректности опросов 25 октября и допустил, что они “почти наверняка будут манипулятивными”.

Основания так думать социологу дают два момента. Во-первых, до сих пор не представлена методология проведения опросов 25 октября, в связи с чем уже “нет времени обсуждать ее в экспертной среде”. Во-вторых, у социолога вызывает сомнения корректность формулировки самих вопросов для “всенародного опроса” 25 октября.

“В законе о референдуме, который готовился тщательно и не раз обсуждался, остался неизменным главный инструмент манипуляции – свобода при формулировке вопросов. Думаю, что то же самое будет и при проведении нынешних опросов”, – отметил Паниотто.

Он уточнил, что, к примеру, результат референдума “зависит от формулировки вопроса больше”, чем от остальных моментов.

“Например, вопрос о поддержке моратория на продажу земли показывает, что большинство против продажи, но если спросить, должен ли собственник земли иметь право ее продать, то большинство за продажу”, – объяснил социолог.

Паниотто также сообщил, что если речь идет “о сплошных консультативных опросах для подготовки решений”, то их проведение “очень неэффективно”.

“Первый тур президентских выборов в 2019 году обошелся примерно в 45 млн долларов. Думаю, что добавление к выборам опросов увеличит сумму минимум на 5-10%, то есть на 2-4 млн долларов”, – написал социолог.