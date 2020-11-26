Об этом сообщает издание Bloomberg.
Во время испытаний вакцина в среднем показывала 70% эффективности. Однако в финальном третьем этапе исследований оксфордская разработка показала более 90% эффективности. Максимальную эффективность подтвердила часть добровольцев, которая получила первую из двух прививок с меньшей дозировкой препарата.
В компании подтвердили этот факт, но отметили, что меньшая дозировка была вызвана ошибкой производства, а не изменением тактики клинического исследования.
По данным издания, высокую эффективность вакцины подтвердили молодые добровольцы. Однако в пресс-релизе AstraZeneca и Оксфордского университета этих данных не было.
В Оксфорде рассказали, что не сразу обнаружили введение меньшей дозы вакцины определенной группе добровольцев. Однако исследователи решили продолжить наблюдение за этой группой. Также в университете заверили, что процесс налажен и они могут гарантировать дистрибуцию одинаковых доз вакцины.
Независимый аналитик Сэм Фазели отметил, что разница в эффективности вакцины AstraZeneca на различных этапах исследований скорее всего была вызвана именно разницей в демографии выборки для испытания.
“В любом случае, настоящая эффективность вакцины пока остается неизвестной”, – отметил он.
- Ранее компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.