Об этом сообщает издание Bloomberg.

Во время испытаний вакцина в среднем показывала 70% эффективности. Однако в финальном третьем этапе исследований оксфордская разработка показала более 90% эффективности. Максимальную эффективность подтвердила часть добровольцев, которая получила первую из двух прививок с меньшей дозировкой препарата.

В компании подтвердили этот факт, но отметили, что меньшая дозировка была вызвана ошибкой производства, а не изменением тактики клинического исследования.

По данным издания, высокую эффективность вакцины подтвердили молодые добровольцы. Однако в пресс-релизе AstraZeneca и Оксфордского университета этих данных не было.

В Оксфорде рассказали, что не сразу обнаружили введение меньшей дозы вакцины определенной группе добровольцев. Однако исследователи решили продолжить наблюдение за этой группой. Также в университете заверили, что процесс налажен и они могут гарантировать дистрибуцию одинаковых доз вакцины.

Независимый аналитик Сэм Фазели отметил, что разница в эффективности вакцины AstraZeneca на различных этапах исследований скорее всего была вызвана именно разницей в демографии выборки для испытания.

“В любом случае, настоящая эффективность вакцины пока остается неизвестной”, – отметил он.