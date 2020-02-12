Об этом он проинформировал сегодня на брифинге, комментируя скандальные проекты законов о медиа и дезинформации.
“Я лично еще не видел проекты этих законов. Обязательно просмотрю, и тогда у меня будет мнение относительно них. Но я могу вам гарантировать и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных медиа. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято. Это работа Верховной Рады. Безусловно, мы будем следить за ней”, – подчеркнул Ермак.
Он уточнил, что поскольку президент Владимир Зеленский ранее сам много работал на телевизионных каналах, то вопрос свободы слова “для него личное дело и личное дело для Офиса президента”.
“От имени и по поручению президента Украины Офис президента вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей стране. Будьте в этом уверены”, – отметил Ермак.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.
- Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.
- Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.
- Обеспокоенность законопроектом высказали и члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из фракции “Слуги народа”: Александр Ткаченко, Евгения Кравчук, Никита Потураев и другие.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо бороться с фейками, которые раскалывают страну, но не с честными журналистами.