Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что законопроекты, которые каким-либо образом ограничивают свободу слова в стране, приняты не будут.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге, комментируя скандальные проекты законов о медиа и дезинформации.

“Я лично еще не видел проекты этих законов. Обязательно просмотрю, и тогда у меня будет мнение относительно них. Но я могу вам гарантировать и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных медиа. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято. Это работа Верховной Рады. Безусловно, мы будем следить за ней”, – подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что поскольку президент Владимир Зеленский ранее сам много работал на телевизионных каналах, то вопрос свободы слова “для него личное дело и личное дело для Офиса президента”.

“От имени и по поручению президента Украины Офис президента вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей стране. Будьте в этом уверены”, – отметил Ермак.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.