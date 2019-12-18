Об этом в Facebook написал пресс-секретарь “Национального корпуса” Роман Чернышев.
Он написал, что фермера зовут Иван Старостенко, который живет в Херсоне. У его семьи есть 5 га земли.
“С 16-ти лет он занимается фермерством, выращивает пшеницу, кукурузу и свеклу. Ваня вчера приехал под ВР защищать свое малое фермерство. Именно такие парни как Ваня понимают, что будет, если эта “зеленая рада” примет свой закон и распродаст по 210 000 га крупным корпорациям”, – рассказал Чернышев.
По его словам, фото того, как Ваня рубился в прямом смысле слова за свою землю, облетели весь Интернет.
“Зрадофилы и фейсбучные комментаторы записали Ваню в “титушки” и прочую дичь. Но Ваню это не остановит. Ваня – фермер, и знает цену своей земле. А еще Ваня активист “Национального корпуса”, – подчеркнул Роман Чернышев.
Журналистка издания “Настоящее время” Ирина Ромалийская написала в Facebook, что в СМИ упоминается, что Иван Старостенко дрался в Херсонском горсовете и “наблюдал” за маршем феминисток.
Также по ее словам, в финансовом отчете “Национального корпуса” указано, что Иван Старостенко в 2018 году сделал три взноса по почти 1000 гривен.
“Стало известно имя человека, чье фото разнеслось после того, как он вчера дрался с полицией. Иван Старостенко. В херсонских СМИ его называют главой Национального корпуса в Херсоне. В “Нацкорпусе” утверждают, что он – фермер. Ну, “фермер” – очень растяжимое, конечно, понятие. На имя “Старостенко Иван Сергеевич” никакой ФОП не зарегистрирован. В финансовом отчете “Национального корпуса” указано, что Иван Старостенко в 2018 году сделал три взноса по почти 1000 гривен. Упоминаний в СМИ немного: дрался в Херсонском горсовете и “наблюдал” за маршем феминисток”, – написала она.
Напомним, что 17 декабря под стенами Верховной Рады, где проходили четыре акции протеста произошли столкновения.
- В результате столкновений пострадали двое правоохранителей.
- #Буквы также опубликовали видео стычек.
- Позже столкновения возобновились. Есть пострадавшие среди митингующих.
- В полиции сообщают о задержании нескольких человек во время столкновений на протестах под Верховной Радой. Некоторых задержанных отпустили.