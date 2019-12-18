В "Национальном корпусе" рассказали, что парень, который вчера был замечен в стычках с полицией под стенами Верховной Рады, не "титушка", а фермер.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь “Национального корпуса” Роман Чернышев.

Он написал, что фермера зовут Иван Старостенко, который живет в Херсоне. У его семьи есть 5 га земли.

“С 16-ти лет он занимается фермерством, выращивает пшеницу, кукурузу и свеклу. Ваня вчера приехал под ВР защищать свое малое фермерство. Именно такие парни как Ваня понимают, что будет, если эта “зеленая рада” примет свой закон и распродаст по 210 000 га крупным корпорациям”, – рассказал Чернышев.

По его словам, фото того, как Ваня рубился в прямом смысле слова за свою землю, облетели весь Интернет.

“Зрадофилы и фейсбучные комментаторы записали Ваню в “титушки” и прочую дичь. Но Ваню это не остановит. Ваня – фермер, и знает цену своей земле. А еще Ваня активист “Национального корпуса”, – подчеркнул Роман Чернышев.

Журналистка издания “Настоящее время” Ирина Ромалийская написала в Facebook, что в СМИ упоминается, что Иван Старостенко дрался в Херсонском горсовете и “наблюдал” за маршем феминисток.

Также по ее словам, в финансовом отчете “Национального корпуса” указано, что Иван Старостенко в 2018 году сделал три взноса по почти 1000 гривен.

“Стало известно имя человека, чье фото разнеслось после того, как он вчера дрался с полицией. Иван Старостенко. В херсонских СМИ его называют главой Национального корпуса в Херсоне. В “Нацкорпусе” утверждают, что он – фермер. Ну, “фермер” – очень растяжимое, конечно, понятие. На имя “Старостенко Иван Сергеевич” никакой ФОП не зарегистрирован. В финансовом отчете “Национального корпуса” указано, что Иван Старостенко в 2018 году сделал три взноса по почти 1000 гривен. Упоминаний в СМИ немного: дрался в Херсонском горсовете и “наблюдал” за маршем феминисток”, – написала она.

Напомним, что 17 декабря под стенами Верховной Рады, где проходили четыре акции протеста произошли столкновения.