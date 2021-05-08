Про це повідомив телеведучий та волонтер Сергій Притула у Facebook.
За його словами, за більш ніж рік епідемії в Україні фонд “Свої” купив та роздав COVID-лікарням понад 1200 кисневих концентраторів. Команда працює практично цілодобово.
При цьому фонд займається не тільки боротьбою з коронавірусом, а й з онкологією, а також надає паліативну допомогу.
За сприяння фонду “Свої” вдалося врятували понад 2500 людей, забезпечивши їх киснем та іншим необхідним медичним обладнанням.
Попри те, що МОЗ запевняє у спаді захворюваності, телефони фонду не замовкають. Притула зауважив, що став свідком того, як працівники розвантажувати бус із партією кисневих концентраторів, які придбали у борг.
Телеведучий придбав два кисневих концентратори: один за гроші жертводавців зі свого Patreon, а другий – власним коштом. Однак цього недостатньо. Зараз фонду необхідна допомога.
Ви можете приєднатися до благодійності, пожертвувавши будь-яку суму. Банківські реквізити фонду “Свої” додаємо:
ФIЛIЯ “РОЗРАХ.ЦЕНТР” АТ КБ”ПРИВАТБАНК”
отримувач: БО БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД СВОЇ
код отримувача: 39293651
рахунок отримувача: UA223206490000026007052620401
картка фонду тільки для власників карт Приват Банку: 5169 3305 1748 5634 (Кошкіна Ірина Ігорівна)
Нагадаємо, що вчора міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі епідемії коронавірусу COVID-19.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Країну поділили на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”. Відповідно до зони діють ті чи інші обмежувальні заходи.
- Із 22 квітня Чернівецька область вийшла із “червоної” зони карантину, в якій перебувала від початку березня. Із 25 квітня була виведена із “червоної” зони Одеська область, а із 1 травня – Київська та Миколаївська області. Із 1 травня також вийшов із “червоної” зони карантину Київ. Із 5 травня перемістилася із “червоної” зони також Житомирська область.
- Днями стало відомо, що “червона” зона адаптивного карантину в Україні скоротилася вдвічі: її залишили Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
- Сьогодні головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що незабаром Сумська область може вийти із “червоної” зони епідемічної небезпеки. Це останній регіон України, який перебуває у цій зоні карантину.