Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видеозаписи, которые должны были подтвердить факт "кнопкодавства" в парламенте во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета, исчезли. Ими должно было распоряжаться Управления госохраны.

Об этом сообщают #Буквы.

Утром вторника, 16 февраля, нардепы, включая Железняка, встретились с представителями УГО. По словам нардепа, во время встречи всплыло, что видео исчезли.

“Официальное видео “кнопкодавства” за Шкарлета чудесным образом после 14 дней испарилось. Напоминаю, что это были доказательства по уголовному делу”, — написал нардеп.

Управление, не называя Железняка, заявило о распространении в СМИ лжи об исчезновении видео.

“Сообщаем, что эти заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные сведения”, — пишут в пресс-службе.

УГО уверяет, что распорядителем записей должен быть Аппарат Верховной Рады. Впрочем, депутат утверждает, что доступ к видео имеет исключительно УГО.

Он заявляет, что управление сознательно уничтожило доказательства и пытается перебросить ответственность.

“Вы дали удалить видео уголовного преступления через 14 дней. Ваше руководство не сделало ни одного движения, чтобы это сохранить. И самое главное, что меня лично затрагивает в этой новости: вы пытаетесь перебросить ответственность с себя на Аппарат Верховной Рады. Людей, которых лично я и многие мои коллеги очень уважаем”, — написал Железняк, предупредив УГО о том, что их действия по сокрытию преступления получат соответствующую реакцию.

Что известно о возможном “кнопкодавстве” во время голосования за Шкарлета?

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным необходимым количеством голосов (226 нардепов). Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.

Кандидатура Шкарлета вызвала немало вопросов: сказались и прошлое в “Партии регионов”, и скандал вокруг плагиата в его научных трудах.

Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.

В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету. Однако в “Слуге народа”выступили против.