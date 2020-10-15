Об этом он сказал в эфире американского телеканала CNN.
Фаучи сделал независимые выводы относительно состояния здоровья Трампа по запросу Белого дома. Для этого была проведена повторная проверка всех результатов тестов Трампа на коронавирус, в том числе ПЦР-тестов.
“Они подтвердили, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что президент больше не является заразным для кого-то”, – заявили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США.
Отчет опубликовали вечером 13 октября.
До этого лишь лечащий врач Трампа говорил о том, что президент США полностью выздоровел и больше не представляет опасности для окружающих.
- Напомним, 2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.
- 11 октября Дональд Трамп впервые после диагностирования у него коронавируса COVID-19 и госпитализации появился на публике.