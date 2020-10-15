Главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи, подтвердил, что президент Дональд Трамп абсолютно здоров и больше не является переносчиком коронавируса.

Об этом он сказал в эфире американского телеканала CNN.

Фаучи сделал независимые выводы относительно состояния здоровья Трампа по запросу Белого дома. Для этого была проведена повторная проверка всех результатов тестов Трампа на коронавирус, в том числе ПЦР-тестов.

“Они подтвердили, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что президент больше не является заразным для кого-то”, – заявили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США.

Отчет опубликовали вечером 13 октября.

До этого лишь лечащий врач Трампа говорил о том, что президент США полностью выздоровел и больше не представляет опасности для окружающих.