Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск 7 человек, подозреваемых в участии в преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью “захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе”.
Так, в розыск был объявлен глава суда Павел Вовк, которого на прошлой неделе вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу.
Также разыскиваются четверо судей ОАСК (Владимир Келеберда, Игорь Качур, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов) и двое членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николай Сирош, Сергей Остапец).
- Напомним, 17 июля, детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.
- Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.
- Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений. При этом НАБУ не может вручить повестки 8 судьям ОАСК, которые ушли в отпуск.
- Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается председатель Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.