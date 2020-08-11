НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов "дела ОАСК".

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск 7 человек, подозреваемых в участии в преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью “захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе”.

Так, в розыск был объявлен глава суда Павел Вовк, которого на прошлой неделе вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу.

Также разыскиваются четверо судей ОАСК (Владимир Келеберда, Игорь Качур, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов) и двое членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николай Сирош, Сергей Остапец).