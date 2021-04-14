Королева Великої Британії Єлизавета II повернулася до виконання своїх обов'язків через чотири дні після смерті чоловіка – герцога Единбурзького Філіпа.

Про це, зокрема, повідомляють британське агентство ВВС та видання The Telegraph.

Так, у вівторок, 13 квітня, 94-річна Єлизавета II взяла участь в офіційному заході, пов’язаному із залишенням Вільямом Пілом посади лорда-камергера при королівському дворі.

На цій посаді він перебував протягом більш ніж 14 років.

Лорд-камергер — вища посада королівського двору у Великій Британії. До його обов’язків належить забезпечення життя і діяльності суверена Сполученого Королівства, організація офіційних королівських церемоній.

Під час приватного заходу, організованого у Віндзорському замку, королева прийняла в Піла церемоніальну паличку та офісні знаки, які він отримав, коли був призначений лордом-камергером.

На його місце був призначений колишній голова служби контррозвідки МІ-5 Ендрю Паркер. Тепер він повинен буде займатися організацією похорону герцога Единбурзького Філіпа.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбудеться 17 квітня.

Відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького пвідбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.