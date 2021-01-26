Об этом говорится в исследовании движения “ЧЕСТНО“.
Второе место по представительству в советах областей и областных центров заняла партия “Слуга народа”. У партии Зеленского 17,7% и 12,7% соответственно.
На третьем месте ОПЗЖ – 13,1% и 13,5%. Четвертая позиция за “Батькищиной” (10,8% и 5,1%). На пятой строчке “За будущее” (11% и 3,4%), а на шестой – “Голос” (0,4% и 2,3%).
По данным исследования, лучшую способность к кандидадированию продемонстрировали “Батькивщина”, “Слуга народа” и “За будущее”. Именно эти партии выдвинули кандидатов в более чем половину всех советов в Украине и в более чем половину советов на каждом из пяти уровней (облсовета, райсовета, райсовета в городах, ради общин с более чем и менее чем 10 тысячами избирателей).
Худшую способность к кандидадированию продемонстрировал “Голос”. На местных выборах 2020 года политсила претендовала на мандаты только в 14,2% советов.
Как сообщалось, 8 августа 2020 ЦИК установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не были проведены.
- 29 ноября в Черновцах повторно проголосовали на выборах городского головы.
- 22 ноября, состоялось повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин. Причиной для этого стало то, что ни один из кандидатов на должность городского главы не набрал 50% голосов избирателей.
- 15 ноября в семи городах Украины прошло повторное голосование на местных выборах.
- 25 октября в Украине начались местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины.
- Промежуточные и повторные выборы в местные органы власти различных уровней должны поэтапно состояться на 174 избирательных участках в 24 областях Украины, а завершить голосования планируется до конца марта 2021 года.
- 24 января в Украине прошли повторные местные выборы в 13 областях.