Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Так, избирать будут депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Также проходят выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадськои поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.
Мэра Конотопа переизбирают после того, как избранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 от осложнений коронавируса COVID-19.
Повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией согласно ст.14 закона Украины “О местных выборах” в случае признания соответствующих выборов в этом избирательном округе несостоявшимися, или в случае признания избранного лица отказавшимся от депутатского мандата или должности.
Как сообщалось, 8 августа 2020 ЦИК установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не были проведены.
- 29 ноября в Черновцах повторно проголосовали на выборах городского головы.
- 22 ноября, состоялось повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин. Причиной для этого стало то, что ни один из кандидатов на должность городского главы не набрал 50% голосов избирателей.
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- 25 октября в Украине начались местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины.
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