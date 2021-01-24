Сегодня, 24 января, в Украине проходят повторные местные выборы в 13 областях.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Так, избирать будут депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Также проходят выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадськои поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.

Мэра Конотопа переизбирают после того, как избранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 от осложнений коронавируса COVID-19.

Повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией согласно ст.14 закона Украины “О местных выборах” в случае признания соответствующих выборов в этом избирательном округе несостоявшимися, или в случае признания избранного лица отказавшимся от депутатского мандата или должности.

Как сообщалось, 8 августа 2020 ЦИК установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не были проведены.