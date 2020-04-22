Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что для доставки на орбиту спутника Noor (light) была использована ракета-носитель Messenger.

Власти Ирана не сообщили дополнительных технологических деталей.

Отметим, что запуск состоялся в период высокой напряженности в отношениях со США по поводу ядерных ракетных программ Тегерана и спустя несколько месяцев после того, как верховный военный командир Ирана Кассем Солеймани был убит в Багдаде 3 января.