В Революционной гвардии Ирана заявили, что запустили первый военный спутник, который вышел на орбиту.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что для доставки на орбиту спутника Noor (light) была использована ракета-носитель Messenger.

Власти Ирана не сообщили дополнительных технологических деталей.

Отметим, что запуск состоялся в период высокой напряженности в отношениях со США по поводу ядерных ракетных программ Тегерана и спустя несколько месяцев после того, как верховный военный командир Ирана Кассем Солеймани был убит в Багдаде 3 января.