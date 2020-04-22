Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Сообщается, что для доставки на орбиту спутника Noor (light) была использована ракета-носитель Messenger.
Власти Ирана не сообщили дополнительных технологических деталей.
Отметим, что запуск состоялся в период высокой напряженности в отношениях со США по поводу ядерных ракетных программ Тегерана и спустя несколько месяцев после того, как верховный военный командир Ирана Кассем Солеймани был убит в Багдаде 3 января.
- Напомним, через три месяца после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, США объявили награду в 10 миллионов американских долларов за подробности о Мохаммаде Кавтарани, ливанского лидера Хезболлы, который частично заменил Сулеймани в Ираке.
- В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
- Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал свою оценку вероятности открытого военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном.