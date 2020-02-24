Об этом сообщает агентство Reuters.
Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени. Суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт в понедельник, 24 февраля, на пятый день совещаний.
Вайнштейн был осужден за сексуальное насилие над своей бывшей ассистенткой Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании бывшей актрисы Джессики Манн в 2013 году.
Ему грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в сексуальной неприкосновенности. Однако присяжные пока только признали его вину, мера наказания еще не определена.
Фото: АР
67-летний Вайнштейн был оправдан по самому серьезному обвинению против него — сексуальном посягательстве и изнасиловании первой степени. Наказанием за эти преступления могло быть пожизненное заключение.
По информации New York Times, его немедленно отправили в тюрьму, где он будет ждать информации о своем приговоре.
Агентство АР сообщает, что приговор с конкретными сроками заключения судья огласит 11 марта.
В Лос-Анджелесе ему все еще предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над двумя женщинами в 2013 году.
Напомним, 12 октября 2018 года с Вайнштейна, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и сексуальном насилии, сняли часть обвинений.
- Голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену. Так, в течение десятилетий от домогательств со стороны продюсера страдали актрисы и его подчиненные.
- 25 мая Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке (США) отпустил скандального американского продюсера Харви Вайнштейна под залог в $1 млн.
- В мае большое жюри в Нью-Йорке предъявило обвинение в изнасиловании голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну.
- В июле Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения, которые предусматривают наказание в виде пожизненного заключения.