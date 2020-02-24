В США экс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени. Суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт в понедельник, 24 февраля, на пятый день совещаний.

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Вайнштейн был осужден за сексуальное насилие над своей бывшей ассистенткой Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании бывшей актрисы Джессики Манн в 2013 году.

Ему грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в сексуальной неприкосновенности. Однако присяжные пока только признали его вину, мера наказания еще не определена.

Фото: АР

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67-летний Вайнштейн был оправдан по самому серьезному обвинению против него — сексуальном посягательстве и изнасиловании первой степени. Наказанием за эти преступления могло быть пожизненное заключение.

По информации New York Times, его немедленно отправили в тюрьму, где он будет ждать информации о своем приговоре.

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Агентство АР сообщает, что приговор с конкретными сроками заключения судья огласит 11 марта.

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В Лос-Анджелесе ему все еще предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над двумя женщинами в 2013 году.

Напомним, 12 октября 2018 года с Вайнштейна, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и сексуальном насилии, сняли часть обвинений.