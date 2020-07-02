Об этом он заявил в комментарии #Буквам.
По словам Сергея Фурсы, украинцам следует ожидать роста цен на товары.
“Сейчас мы видим легкую панику на валютном рынке. Но важно понимать, что эта история может быть короткой, потому что есть резервы, чтобы сдерживать эту панику. Национальный банк пока погасит ее своими резервами. Но в долгосрочной перспективе, поскольку имело место политическое давление, а с какой целью оно имело место – Национальный банк печатает деньги, соответственно мы можем предполагать, что НБУ может делать это, попав под зависимость Офиса Президента”, – отметил инвестиционный банкир.
Он подчеркнул, что сейчас лучше доллары не менять, если нет на то острой необходимости.
Как известно, накануне Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.
Яков Смолий работает в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017).
- Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания Парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они называют его “плохим знаком” и говорят о возможном возвращении старых коррупционных элит.