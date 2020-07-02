Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что будет с курсом гривны после отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом он заявил в комментарии #Буквам.

По словам Сергея Фурсы, украинцам следует ожидать роста цен на товары.

“Сейчас мы видим легкую панику на валютном рынке. Но важно понимать, что эта история может быть короткой, потому что есть резервы, чтобы сдерживать эту панику. Национальный банк пока погасит ее своими резервами. Но в долгосрочной перспективе, поскольку имело место политическое давление, а с какой целью оно имело место – Национальный банк печатает деньги, соответственно мы можем предполагать, что НБУ может делать это, попав под зависимость Офиса Президента”, – отметил инвестиционный банкир.

Он подчеркнул, что сейчас лучше доллары не менять, если нет на то острой необходимости.

Как известно, накануне Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.

Яков Смолий работает в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017).