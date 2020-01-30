В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что вероятность того, что китайский коронавирус может попасть в Украину средняя.

Об этом сегодня на брифинге сказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает корреспондент #Букв.

“Такая вероятность – средняя, поскольку это цена глобализации. Пятьдесят тысяч человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинными, ни “стопроцентными” средствами. Мы должны обеспечить в первую очередь потенциал страны по готовности, быстрому выявлению и максимальной локализации такого случая, если он будет зарегистрирован”, – считает Кузин.

Он также подчеркнул, что за два дня, 28 и 29 января, при проверке пассажиров из Китая в аэропорту “Борисполь”, ни у кого из них не было выявлено температуры.

“Проводится температурный скрининг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорт “Борисполь. 28 и 29 января по очередным самолетам, которые были, проводился термометрический скрининг пассажиров. Ни у одного пассажира не было обнаружено превышение температуры”, – сказал и.о. гендиректора.

Кроме того, он добавил, что ВОЗ оставила предыдущие рекомендации без всяких изменений и рекомендует странам продолжать прямой скрининг именно на прямых рейсах из Китая.

(На видео с 36:13)

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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