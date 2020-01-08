Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские власти готовы помочь Украине в расследовании крушения украинского самолета Boeing 737-800.

Об этом идет речь в заявлении Трюдо, опубликованном 8 января.

Как сообщалось ранее, Офис Генерального прокурора Украины начал расследование крушения Boeing-737 в Иране, в результате которого погибли 176 человек.

В свою очередь премьер-министр Канады заверил, что правительство Канады готово оказывать помощь в расследовании.

“Наше правительство будет продолжать тесно сотрудничать со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этого крушения и ответить на вопросы канадцев”, — заявил Трюдо.

Также премьер-министр выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

“От имени правительства Канады Софи (супруга Трюдо — ред.) и я выражаем глубокие соболезнования тем, кто потерял семью, друзей и близких в этой трагедии. … Мы также присоединяемся к другим странам, которые оплакивают потерю граждан”, — добавил он.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.