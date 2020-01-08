Об этом идет речь в заявлении Трюдо, опубликованном 8 января.
Как сообщалось ранее, Офис Генерального прокурора Украины начал расследование крушения Boeing-737 в Иране, в результате которого погибли 176 человек.
В свою очередь премьер-министр Канады заверил, что правительство Канады готово оказывать помощь в расследовании.
“Наше правительство будет продолжать тесно сотрудничать со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этого крушения и ответить на вопросы канадцев”, — заявил Трюдо.
Также премьер-министр выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.
“От имени правительства Канады Софи (супруга Трюдо — ред.) и я выражаем глубокие соболезнования тем, кто потерял семью, друзей и близких в этой трагедии. … Мы также присоединяемся к другим странам, которые оплакивают потерю граждан”, — добавил он.
Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа) и 63 гражданина Канады. #Буквы собрали информацию о погибших украинцах.
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Сегодня вечером в Иран вылетит самолет с экспертами и представителями украинских силовых ведомств для участия в расследовании катастрофы самолета Boeing-737.