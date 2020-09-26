Место крушения военного самолета АН-26 под Харьковом будут обследовать на протяжении, как минимум, двух дней.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров.

Обломки самолета ищут на расстоянии до пяти километров.

“Докладываю о том, что обследование места события будет осуществляться еще минимум два дня, так как обломки могут находиться на расстоянии от трех до пяти километров от эпицентра события. Обязательно их собрать для того, чтобы установить реальную картину”, – сообщил Татаров.

Он призвал помогать в расследовании всех, кто располагает информацией о произошедшем.

“Я сейчас призываю также всех, кто имеет информацию о событии, всех, кто владеет ситуацией, в том числе что предшествовало этому событию, просьба делиться, помогать”, – сказал чиновник.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.