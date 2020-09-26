Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По имеющейся информации, учебные полеты самолета АН-26 начались в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50. Учебным планам было предусмотрено подготовку курсантов как летной, так и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки.
Отмечается, что непосредственно управление самолетом курсанты не совершали – все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 – запросил заход на посадку, в 20:43 – прошел дальний привод, в 20:45 – произошла авиакатастрофа.
Всего на борту самолета находилось 27 украинцев, из них – 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.
Прибор объективного контроля самолета (“черный ящик”) пока не нашли.
На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований. Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.