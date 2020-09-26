По информации Службы безопасности Украины, непосредственно управление самолетом АН-26, который накануне распился в Харьковской области, курсанты не совершали - все полеты выполнял командир экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По имеющейся информации, учебные полеты самолета АН-26 начались в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50. Учебным планам было предусмотрено подготовку курсантов как летной, так и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки.

Отмечается, что непосредственно управление самолетом курсанты не совершали – все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 – запросил заход на посадку, в 20:43 – прошел дальний привод, в 20:45 – произошла авиакатастрофа.

Всего на борту самолета находилось 27 украинцев, из них – 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

Прибор объективного контроля самолета (“черный ящик”) пока не нашли.

На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований. Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.