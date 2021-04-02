Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что уже с понедельника, 5 апреля, в Киеве будет существенно усилен карантин из-за стремительного распространения коронавируса и увеличения смертности от него.

В частности, столица закроет все школы и детские сады. А весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Кличко также показал, как будут выглядеть спецпропуска на общественный транспорт. Он отметил, что это “не проездной билет”, и за проезд с таким пропуском все равно нужно будет платить.

“Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности“, – заявил Кличко.

Он уточнил, что такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города.

Это: медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.

“Всего таких пропусков будет, как и во время карантина прошлого года, примерно 400 тысяч”, – отметил Кличко.

Он напомнил, что накануне КГГА обнародовала порядок получения спецпропусков (с ним можно ознакомиться здесь).

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кроме того, Кличко сообщил, что власти Киева не будут уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта.

“Мы не будем уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов. Потому что наша главная задача – обеспечить передвижение по городу людей, от которых зависит жизнедеятельность столицы”, – заявил мэр.

По его словам, на маршрутах столицы сейчас курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением 50% от технической характеристики транспортного средства.

Что касается метрополитена, то он также будет работать по обычному графику, но пропускать туда будут только по пропускам.

“Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам”, – пояснил Кличко.

(На видео – с 29:30)

  • Ранее власти Киева ввели жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официального введения “красной” зоны. Они начали действовать в столице с 20 марта.
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  • Сегодня глава МОЗ Максим Степанов заявил, что в Киеве сейчас наблюдается худшая по Украине ситуация по показателю заполненности в больницах коек с кислородом для больных коронавирусом COVID-19.