В Киеве планируют выдать около 400 тысяч специальных пропусков на проезд в общественном транспорте во время апрельского локдауна.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что уже с понедельника, 5 апреля, в Киеве будет существенно усилен карантин из-за стремительного распространения коронавируса и увеличения смертности от него.

В частности, столица закроет все школы и детские сады. А весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Кличко также показал, как будут выглядеть спецпропуска на общественный транспорт. Он отметил, что это “не проездной билет”, и за проезд с таким пропуском все равно нужно будет платить.

“Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности“, – заявил Кличко.

Он уточнил, что такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города.

Это: медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.

“Всего таких пропусков будет, как и во время карантина прошлого года, примерно 400 тысяч”, – отметил Кличко.

Он напомнил, что накануне КГГА обнародовала порядок получения спецпропусков (с ним можно ознакомиться здесь).

Кроме того, Кличко сообщил, что власти Киева не будут уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта.

“Мы не будем уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов. Потому что наша главная задача – обеспечить передвижение по городу людей, от которых зависит жизнедеятельность столицы”, – заявил мэр.

По его словам, на маршрутах столицы сейчас курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением 50% от технической характеристики транспортного средства.

Что касается метрополитена, то он также будет работать по обычному графику, но пропускать туда будут только по пропускам.

“Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам”, – пояснил Кличко.

(На видео – с 29:30)