Государственный комитет по делам здравоохранения Китая заявил, что количество смертей от коронавируса в стране увеличилось до 811 человек.

Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.

Согласно сообщению комитета в воскресенье, из 31 административной единицы провинциального уровня страны и Синьцзянского производственно-строительного корпуса получены сообщения о 2656 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 89 новых летальных случаях.

81 человек умер в провинции Хубэй, два случая – в провинции Хэнань, и по одному случаю – в провинциях Хэбэй, Хэйлунцзян, Аньхой, Шаньдун, Хунань и Гуанси-Чжуанском автономном районе соответственно.

При этом в тот же день было зарегистрировано еще 3916 новых предполагаемых случаев заболевания коронавирусом нового типа.

В субботу 600 человек выписали из больниц, так как они выздоровели. Всего вылечилось от недуга 2649 человек.

По состоянию на 00:00 8 февраля 811 человек скончались; 6188 пациентов во внутренних районах Китая находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди заболевших иностранцев.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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