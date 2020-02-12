С начала эпидемии коронавируса в Китае, на территории страны умерли 1113 человек. В целом, за сутки, стало известно о 97 смертельных случаях.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент количество погибших от вспышки коронавируса в Китае достигло 1113 человек. То есть за сутки умерли 97 человек.

В Хубэе, провинции-эпицентре распространения коронавируса, за сутки сообщили о 94 смертельных случаях, из них в городе Ухань – 72.

При этом, на всей территории Китая было зарегистрировано 2 015 новых подтвержденных случая инфикации.

Медики отметили, что это самый низкий показатель с начала месяца.

В целом, во всем мире, заражены свыше 44,5 тысяч человек.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, число смертельных случаев от заражения коронавирусом достигло 1115 человек.

Успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 4793 человека.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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