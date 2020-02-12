Об этом сообщает Reuters.
На данный момент количество погибших от вспышки коронавируса в Китае достигло 1113 человек. То есть за сутки умерли 97 человек.
В Хубэе, провинции-эпицентре распространения коронавируса, за сутки сообщили о 94 смертельных случаях, из них в городе Ухань – 72.
При этом, на всей территории Китая было зарегистрировано 2 015 новых подтвержденных случая инфикации.
Медики отметили, что это самый низкий показатель с начала месяца.
В целом, во всем мире, заражены свыше 44,5 тысяч человек.
Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, число смертельных случаев от заражения коронавирусом достигло 1115 человек.
Успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 4793 человека.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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