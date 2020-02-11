По состоянию на 11 февраля, вследствие распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая, заражены 42 тысячи 638 человек.

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На данный момент, по информации национального комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заразившихся в Китае возросло на 108 человек.

Указано, что за сутки умерли 1016 местных жителей, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

В целом, число случаев заражения в Китае достигло 42638.

Кроме этого, 70 случаев заражения было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли). Эту провинцию называют эпицентром распространения коронавируса.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в провинции Хубэй зафиксировано 871 смертельных случаев вследствие заражения коронавирусом.

Коронавирус на судне Diamond Princess

10 февраля стало известно, что 1850 из 3700 человек на судне обратились за медикаментами и помощью к медперсоналу.

Власти Японии приняли решение эвакуировать на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

На данный момент в Японии подтвержден 161 случай заражения коронавирусом. Из них 135 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Более половины пассажиров – люди старше 70 лет.

Второй украинец на круизном лайнере Diamond Princess в Японии заразился атипичным китайским коронавирусом.

Граждане Украины были сняты с корабля и перевезены в японскую больницу, где будут находиться на карантине не меньше 14 дней.

В Великобритании из-за больного коронавирусом закрыли больницу

В британском Брайтоне закрыли больницу после подтверждения заражения новым коронавирусом у одного из врачей.

Жителям округа предлагают воспользоваться медицинской телефонной службой NHS 111, если у них есть проблемы. Причиной тому послужил положительный результат теста на коронавирус одного из сотрудников медучреждения. Накануне он принимал пациента, гражданина Великобритании, у которого также был подтвержден этот диагноз.

Всего на территории государства подтверждены 8 случаев заболевания новым коронавирусом. Министерство здравоохранения Великобритании считает вирус “серьезной и непосредственной угрозой” для общественного здравоохранения, но общий уровень риска для Великобритании остается “умеренным”.

Украинцев эвакуируют из Хубэя

Из-за быстрого распространения коронавируса в Китае, в частности в провинции Хубэй, украинцев, которые просили об эвакуации, перевезут в Киев.

“В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), Правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину”, – пояснили в посольстве Украины в КНР.

Для эвакуации 11 февраля организуют специальный чартерный рейс по маршруту Киев – Ухань – Киев.

Украинцев, которые делали запрос на возвращение, просят держать наготове паспорта и документы, дающие право на пребывание в КНР. Для детей до 18 лет – свидетельство о рождении. Также просят постоянно находиться на связи и по возможности пополнить счет.

О прибытии рейса посольство сообщит звонком, а также в группе Embassy – EVACUATION в приложении Wechat.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 10 февраля в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

По данным Минздрава, риски инфицирования 2019-nCoV для населения стран Европы в настоящее время остаются низкими, несмотря на то, что было зарегистрировано несколько импортируемых случаев в странах ЕС. Общее число зарегистрированных случаев на этой территории остается низким.

Рекомендации Минздрава в случае возможного заражения

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, каким должен быть алгоритм действий человека, который подозревает, что мог заразиться новым коронавирусом.

“Стоит идти к семейному врачу и обязательно озвучить то, что имел место контакт с лицом из Китая и есть определенные симптомы. У семейного врача есть свой алгоритм. Он должен взять биологический материал на диагностику и направить вас в инфекционную больницу, где, собственно, проведут непосредственно специалисты дополнительное обследование. Это мы делаем со всеми, у кого были подозрения”, — сказала глава МОЗ.

Скалецкая уверяет, что все семейные врачи проинструктированы о том, как действовать в этой ситуации.

“[Врачи] проинструктированы. У нас было селекторное совещание на прошлой неделе с департаментами здравоохранения. Еще раз отмечали, что никогда не помешает проводить инструктирование раз в неделю, для допроверки, чтобы все действительно понимали, как действовать”, — добавила она.