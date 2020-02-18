Вследствие заражения корнавирусом Covid-19 из Китая, за сутки умерли 98 человек во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Так, по состоянию на 18 февраля, число заболевших коронавирусом Covid-19 в мире возросло до 73 тысяч человек. За сутки умерли 98 человек.

С начала эпидемии, вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1873 человека.

В то же время вылечились и были выписаны из больницы 12692 человека.

Динамика новых случаев заражения замедляется.

Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за последние сутки на территории страны выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования. Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек.

Всего количество зараженных на территории Китая превысило 72 тыс.

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По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.