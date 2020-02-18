По состоянию на сегодняшний день, 18 февраля, число заболевших коронавирусом Covid-19 возросло до 73 тысяч человек. За сутки умерли 98 человек.

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Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1873 человека. В то же время вылечились и были выписаны из больницы 12692 человека.

Динамика новых случаев заражения замедляется.

Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за последние сутки на территории страны выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования. Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек.

Всего количество зараженных на территории Китая превысило 72 тыс.

Европейские города опустели без китайских туристов

Вспышка коронавируса, которая наблюдается в Китае, уже начала оказывать влияние на работу туристических центров в Европе.

По данным Всемирной туристической организации ООН, в 2000 году китайские туристы за рубежом потратили порядка 10 миллиардов долларов. Уже в 2018 году эта цифра составила 277 миллиардов долларов.

Многие европейские города рассчитывали, что смогут заработать благодаря китайским туристам и в этом году. Но, как известно, 27 января Пекин запретил групповые туристические туры для своих граждан из-за вспышки нового коронавируса, и европейские туристические центры уже начали ощущать влияние эпидемии.

Власти Китая просят выздоровевших сдавать кровь для лечения коронавируса

Власти Китая просят выздоровевших сдавать кровь для лечения коронавируса COVID-19.

Китайские чиновники призвали пациентов, которые выздоровели от коронавируса, сдать кровь, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других, находящихся в критическом состоянии.

“Плазма от пациентов, которые выздоровели от пневмонии, вызванной COVID-19, содержит антитела, которые могут помочь уменьшить вирусную нагрузку у критически больных пациентов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе одиннадцать пациентов в больнице в Ухане – эпицентре болезни – получали инфузии плазмы. Один пациент (среди них) уже выписан, один может встать с кровати и ходить, а остальные все — поправляются.

Коронавирус на лайнере Diamond Princess

У 14 граждан США, которых эвакуировали с закрытого на карантин круизного лайнера Diаmond Princess, подтвердилось заражение коронавирусом.

Несмотря на то, что перед стартом эвакуации они были проверены на наличие симптомов пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, на борту самолета все же оказались более десятка заболевших.

“Во время процесса эвакуации, после того, как пассажиров высадили с судна и начали перевозить в аэропорт, официальные лица США получили уведомление, что 14 пассажиров, которые были проверены 2-3 днями ранее, дали положительный результат на COVID-19”, — говорится в сообщении.

У инфицированных граждан все еще нет симптомов болезни. Правительство США приняло решение продолжить эвакуацию этих граждан.

“Государственный департамент принял решение разрешить этим 14 лицам остаться на самолете, чтобы завершить процесс эвакуации. Во время полетов эти люди будут изолированы от других пассажиров. Все пассажиры находятся под пристальным наблюдением медицинских работников на протяжении всего полета, и все, у кого появятся симптомы, будут перемещены в специализированную зону содержания, где они будут проходить лечение”, — отметили в Госдепартаменте.

Все эвакуированные пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин. Тех, у кого появятся симптомы заболевания или будет положительный результат теста на коронавирус, будут помещены в специальное медучреждение.

Во вторник, 18 февраля, из больницы могут выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess.

В Пекине за шесть дней построят завод по производству масок

Через шесть дней Пекин (Китай) превратит одно промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса типа 2019-nCoV.

Завод будет производить 250 тыс. масок в день. Реконструкция объекта началась в понедельник и, как ожидается, завершится к субботе.

Строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно и выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни, сообщили в компании.

Коронавирус в Украине

Министерство здравоохранения Украины сообщает об отсутствии лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине.

“По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 775 – летальные. Выздоровели уже 11 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано”, – сообщает Минздрав.

В пятницу, 21 февраля, во время часа вопросов к правительству парламентарии заслушают отчет Премьера Алексея Гончарука и доклад министра здравоохранения Зоряны Скалецкой относительно ситуации с коронавирусом.

Заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько украинцев готовятся забрать из зараженного коронавирусом Уханя в Китае.

По информации Минздрава, 49 украинцев будут эвакуировать из Уханя.

“Мы говорим о 49 украинских граждан и до 25 иностранцев, которыми занимается Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам”, – рассказал Ляшко.

Самолет из Украины вылетит во вторник, 18 февраля, а прилетит в четверг – 20-го.

Также Ляшко рассказал, что на борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

“Утверждено сопровождение и прием украинцев. По меньшей мере 14 дней в изоляции. Рейс будет сопровождать команда Минздрава, которая занимается медициной катастроф”, – заявил он.

По его словам, медики будут все время на борту и проводить наблюдение всех, кто будет в обсерваторе.