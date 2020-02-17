У 14 граждан США, которых эвакуировали с закрытого на карантин круизного лайнера Dimond Princess, подтвердилось заражение коронавирусом.

Об этом идет речь в совместном заявлении Госдепартамента и министерства здравоохранения США.

Как сообщалось ранее, 15 февраля правительство США заявило о готовности эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Среди пассажиров лайнера было более 300 граждан США.

Несмотря на то, что перед стартом эвакуации более 300 американцев были проверены на наличие симптомов пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, на борту самолета все же оказались более десятка заболевших.

“Во время процесса эвакуации, после того, как пассажиров высадили с судна и начали перевозить в аэропорт, официальные лица США получили уведомление, что 14 пассажиров, которые были проверены 2-3 днями ранее, дали положительный результат на COVID-19”, — говорится в сообщении.

У инфицированных граждан все еще нет симптомов болезни. Правительство США приняло решение продолжить эвакуацию этих граждан.

“Государственный департамент принял решение разрешить этим 14 лицам остаться на самолете, чтобы завершить процесс эвакуации. Во время полетов эти люди будут изолированы от других пассажиров. Все пассажиры находятся под пристальным наблюдением медицинских работников на протяжении всего полета, и все, у кого появятся симптомы, будут перемещены в специализированную зону содержания, где они будут проходить лечение”, — отметили в Госдепартаменте.

Все эвакуированные пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин. Тех, у кого появятся симптомы заболевания или будет положительный результат теста на коронавирус будут помещены в специальное медучреждение.

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По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.