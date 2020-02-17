Об этом сообщает информагентство AFP.

Китайские чиновники призвали пациентов, которые выздоровели от коронавируса, сдать кровь, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других, находящихся в критическом состоянии.

“Плазма от пациентов, которые выздоровели от пневмонии, вызванной COVID-19, содержит антитела, которые могут помочь уменьшить вирусную нагрузку у критически больных пациентов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе одиннадцать пациентов в больнице в Ухане – эпицентре болезни – получали инфузии плазмы. Один пациент (среди них) уже выписан, один может встать с кровати и ходить, а остальные все — поправляются.

Отметим, что фармацевтические компании стремятся разработать вакцину для лечения эпидемии, в результате которой погибло 1 тыс.770 человек и заразилось более 70 тыс. 500 человек по всему Китаю.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.